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Жизнь

В Алтайском крае резко испортится погода

В Алтайском крае 30 апреля и 1 мая ожидается ухудшение погоды. В регионе прогнозируют дождь, снег и сильный ветер, сообщает региональное МЧС со ссылкой на синоптиков.

Снег. Мокрый снег.
Снег. Мокрый снег.
СС0

Днем 30 апреля и ночью 1 мая в Алтайском крае ожидают усиление ветра до 8−13 м/с, местами порывы 19−24 м/с. Также прогнозируют дождь, местами с грозами, переходящие 1 мая в мокрый снег.

В отдельных районах возможны гололёдные явления и отложение мокрого снега, может появится временный снежный покров.

В региональном МЧС предупреждают, что при сильном ветре следует переждать непогоду в здании. В доме нужно закрыть окна, потому что сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Также следует убрать с открытого балкона вещи, которые могут выпасть наружу и травмировать прохожих. На улице стоит обходить рекламные щиты и деревья.

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