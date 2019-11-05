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Жизнь

Снег и ветер ударят по Алтайскому краю в начале короткой рабочей недели

Короткая рабочая неделя в Алтайском крае стартует с мокрого снега и порывистого ветра, сообщает региональный Гидрометцентр.

Первый снег в Барнауле.
Первый снег в Барнауле.
Анна Зайкова.

«В отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега, по югу с дождем, гололедные явления, на дорогах местами гололедица», — говорится в прогнозе синоптиков на вторник, 5 ноября.

Дневные температуры в крае составят 0…+5 градусов. Ветер будет северо-восточный с переходом на юго-западный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле в начале дня ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, возможны гололедные явления, на дорогах местами гололедица.

Днем в краевой столице будет 0…+2 градуса. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 3−8 метров в секунду.

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