Снег и ветер ударят по Алтайскому краю в начале короткой рабочей недели

«В отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега, по югу с дождем, гололедные явления, на дорогах местами гололедица», — говорится в прогнозе синоптиков на вторник, 5 ноября.
Дневные температуры в крае составят 0…+5 градусов. Ветер будет северо-восточный с переходом на юго-западный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.
В Барнауле в начале дня ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, возможны гололедные явления, на дорогах местами гололедица.
Днем в краевой столице будет 0…+2 градуса. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 3−8 метров в секунду.