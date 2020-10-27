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27 октября 6°C
Жизнь

Снег ляжет почти повсеместно. Что будет с погодой в Алтайском крае после внезапного потепления

Кратковременное потепление, пик которого придется на 27 октября, сменится резким похолоданием, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Снег в Барнауле.
Снег в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

По словам собеседницы, если во вторник в крае будет +11…+16 градусов, то уже в среду, 28 октября, температуры в регионе понизятся до -1 градуса ночью, а днем будет всего +1…+6 градусов.

На большей части края 28 октября ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.

Ветер будет юго-западный, 13−18 метров в секунду, местами порывы до 24 метров.

В ночь на 29 октября температуры воздуха опустятся до −3…−8 градусов.

Снег в Барнауле.
Снег в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Ожидается снег, гололед, установление временного снежного покрова на основной части Алтайского края.

Днем в четверг столбики термометров покажут −3…+2 градуса.

Впрочем, по словам синоптика, установившийся снежный покров еще растает. Появления постоянного снега следует ждать позже.

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