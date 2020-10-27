Снег ляжет почти повсеместно. Что будет с погодой в Алтайском крае после внезапного потепления

Кратковременное потепление, пик которого придется на 27 октября, сменится резким похолоданием, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

По словам собеседницы, если во вторник в крае будет +11…+16 градусов, то уже в среду, 28 октября, температуры в регионе понизятся до -1 градуса ночью, а днем будет всего +1…+6 градусов.

На большей части края 28 октября ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.

Ветер будет юго-западный, 13−18 метров в секунду, местами порывы до 24 метров.

В ночь на 29 октября температуры воздуха опустятся до −3…−8 градусов.

Снег в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Ожидается снег, гололед, установление временного снежного покрова на основной части Алтайского края.

Днем в четверг столбики термометров покажут −3…+2 градуса.

Впрочем, по словам синоптика, установившийся снежный покров еще растает. Появления постоянного снега следует ждать позже.