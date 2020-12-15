Снег, метели и порывистый ветер. В Алтайском крае обещают нестабильную погоду

Ощутимые минусовые температуры, снег, метели и порывистый ветер ожидаются в Алтайском крае во вторник, 15 декабря, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

«В отдельных районах снег, метели. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица», — говорится в сообщении синоптиков.

Дневные температуры воздуха в крае составят −9…−14 градусов, а в предгорьях и по востоку будет −3…−8 градусов.

Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.

В Барнауле 15 декабря временами снег, слабая метель. На дорогах гололедица

Температура в краевой столице составит −9…−11 градусов. Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду, порывы до 14 метров.