Снег обязательно выпадет: синоптики рассказали, когда Алтайский край «укутается в одеяло»

Синоптики ожидают, что снег ляжет на этой неделе, до 13 ноября. Хотя ранее в региональном ЦГМС утверждали, 5 или 6 ноября.

Кстати, судя по многолетним прогнозам, снег ложится в Алтайском крае как раз в начале ноября. Были случаи, когда Барнаул тонул в сугробах уже в 20-х числах октября, но это исключение из правила.

Погода в Алтайском крае 7 ноября

В Алтайском крае 7 ноября пройдет преимущественно без осадков. Местами по северу и востоку возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя, а также гололед.

Градусник покажет 0…+5 градусов. Ветер западный, 3−8 м/с, в некоторых районах он усилится до 13 м/с.