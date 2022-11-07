7 ноября
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Жизнь

Снег обязательно выпадет: синоптики рассказали, когда Алтайский край «укутается в одеяло»

Алтайские синоптики назвали дату, когда снежный покров ляжет в регионе, передает «Толк».

Снег в Барнауле 29.09.2022.
Снег в Барнауле 29.09.2022.
altapress.ru

Синоптики ожидают, что снег ляжет на этой неделе, до 13 ноября. Хотя ранее в региональном ЦГМС утверждали, 5 или 6 ноября.

Кстати, судя по многолетним прогнозам, снег ложится в Алтайском крае как раз в начале ноября. Были случаи, когда Барнаул тонул в сугробах уже в 20-х числах октября, но это исключение из правила.

Погода в Алтайском крае 7 ноября

В Алтайском крае 7 ноября пройдет преимущественно без осадков. Местами по северу и востоку возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя, а также гололед.

Градусник покажет 0…+5 градусов. Ветер западный, 3−8 м/с, в некоторых районах он усилится до 13 м/с.

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