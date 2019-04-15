Снег с дождем и до -8 градусов: какой будет погода на неделе в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 16 апреля:
ночью:
- -3,-8 градусов,
- на большей части территории дождь и мокрый снег, по югу местами сильные осадки, гололедные явления, на дорогах местами гололедица,
- ветер северо-восточный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
днем:
- +4…+9 градусов,
- местами в восточных районах дождь и мокрый снег, гололедные явления, на дорогах местами гололедица,
- ветер западный, 5−10 м/с.
Погода в Алтайском крае 17 апреля:
ночью:
- -2…-7 градусов,
- без осадков,
- ветер южный, 3−8 м/с.
днем:
- +8…+13 градусов, местами в южных районах до +18 градусов,
- во второй половине дня в северо-западных районах дождь,
- ветер южный, 7−12 м/с, местами порывы до 15−20 м/с.
Погода в Алтайском крае 18 апреля:
ночью:
- -3…-8 градусов,
- на большей части территории дождь и мокрый снег, местами сильные осадки, гололедные явления, на дорогах гололедица,
- ветер западный, 10−15 м/с, местами порывы до 18−23 м/с.
днем:
- -3…+2 градуса, местами в южных районах до +7 градусов,
- в отдельных районах дождь и мокрый снег, гололедные явления, на дорогах гололедица,
- ветер западный, 10−15 м/с, местами порывы до 18−23 м/с.
Погода в Барнауле
- днем 16 апреля: +5…+7 градусов,
- днем 17 апреля: +8…+10 градусов,
- днем 18 апреля: 0…+2 градуса.