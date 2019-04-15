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Жизнь

Снег с дождем и до -8 градусов: какой будет погода на неделе в Алтайском крае

В некоторых районах Алтайского края на неделе с 16 по 18 апреля прогнозируют дождь и мокрый снег. Ночью столбик термометра опустится до -8 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Пара. Мокрый снег.
Пара. Мокрый снег.
CC0.

Погода в Алтайском крае 16 апреля:

ночью:

  • -3,-8 градусов,
  • на большей части территории дождь и мокрый снег, по югу местами сильные осадки, гололедные явления, на дорогах местами гололедица,
  • ветер северо-восточный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

днем:

  • +4…+9 градусов,
  • местами в восточных районах дождь и мокрый снег, гололедные явления, на дорогах местами гололедица,
  • ветер западный, 5−10 м/с.

Погода в Алтайском крае 17 апреля:

ночью:

  • -2…-7 градусов,
  • без осадков,
  • ветер южный, 3−8 м/с.

днем:

  • +8…+13 градусов, местами в южных районах до +18 градусов,
  • во второй половине дня в северо-западных районах дождь,
  • ветер южный, 7−12 м/с, местами порывы до 15−20 м/с.

Погода в Алтайском крае 18 апреля:

ночью:

  • -3…-8 градусов,
  • на большей части территории дождь и мокрый снег, местами сильные осадки, гололедные явления, на дорогах гололедица,
  • ветер западный, 10−15 м/с, местами порывы до 18−23 м/с.

днем:

  • -3…+2 градуса, местами в южных районах до +7 градусов,
  • в отдельных районах дождь и мокрый снег, гололедные явления, на дорогах гололедица,
  • ветер западный, 10−15 м/с, местами порывы до 18−23 м/с.

Погода в Барнауле

  • днем 16 апреля: +5…+7 градусов,
  • днем 17 апреля: +8…+10 градусов,
  • днем 18 апреля: 0…+2 градуса.
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