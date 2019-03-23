Снег с дождем и до +13 градусов: какой будет погода на выходных в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае в субботу, 23 марта:
ночью:
- -5…-10 градусов, в предгорьях до -15 градусов,
- без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман,
- ветер южный, 2−7 м/с.
днем:
- +3…+8 градусов, в предгорьях до +13 градусов,
- без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман,
- ветер южный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Погода в Алтайском крае в воскресенье, 24 марта:
ночью:
- -4…-9 градусов, местами в предгорьях до -14 градусов,
- без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь,
- ветер восточный, 2−7 м/с
днем:
- +2…+7 градусов, в предгорьях местами до +12 градусов,
- в северо-западных районах небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица,
- ветер восточный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с
Погода в Барнауле:
- днем 23 марта: +6…+8 градусов,
- днем 24 марта: +4…+6 градусов.
- все два дня без осадков, на дорогах гололедица.