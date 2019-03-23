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Жизнь

Снег с дождем и до +13 градусов: какой будет погода на выходных в Алтайском крае

В Алтайском крае на выходных, 23 и 24 марта местами воздух прогреется до +13 градусов. В воскресенье в отдельных районах прогнозируют дождь и мокрый снег, сообщает алтайский ЦГМС.

Оттепель.
Оттепель.
СС0

Погода в Алтайском крае в субботу, 23 марта:

ночью:

  • -5…-10 градусов, в предгорьях до -15 градусов,
  • без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман,
  • ветер южный, 2−7 м/с.

днем:

  • +3…+8 градусов, в предгорьях до +13 градусов,
  • без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман,
  • ветер южный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Погода в Алтайском крае в воскресенье, 24 марта:

ночью:

  • -4…-9 градусов, местами в предгорьях до -14 градусов,
  • без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь,
  • ветер восточный, 2−7 м/с

днем:

  • +2…+7 градусов, в предгорьях местами до +12 градусов,
  • в северо-западных районах небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица,
  • ветер восточный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с

Погода в Барнауле:

  • днем 23 марта: +6…+8 градусов,
  • днем 24 марта: +4…+6 градусов.
  • все два дня без осадков, на дорогах гололедица.
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