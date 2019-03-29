Снег с дождем и до +15 градусов: какой будет погода на выходных в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае в субботу, 30 марта:
ночью:
- -3…+2 градусов,
- в отдельных районах дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица,
- ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
днем:
- +4…+9 градусов, в южных районах +15 градусов,
- на большей части территории дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица,
- ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Погода в Алтайском крае в воскресенье, 31 марта:
ночью:
- -3…+2 градусов, местами в западных районах до -8 градусов,
- местами в восточных районах дождь и мокрый снег, гололедные явления, на дорогах гололедица,
- ветер южный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
днем:
- +3…+8 градусов, в южных районах до +14 градусов,
- местами в восточных районах дождь и мокрый снег, гололедные явления, на дорогах гололедица,
- ветер южный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с
Погода в Барнауле в субботу, 30 марта:
ночью:
- -1…+1 градусов,
- без осадков, на дорогах гололедица
- ветер южный, 5−10 м/с
днем:
- +7…+9 градусов,
- небольшой дождь, на дорогах гололедица,
- ветер южный, 5−10 м/с.
Погода в Барнауле в воскресенье, 31 марта:
ночью:
- 0…-2 градусов,
- в начале ночи небольшие дождь и мокрый снег, возможны гололедные явления, на дорогах гололедица
- ветер южный, 3−8 м/с
днем:
- +6…+8 градусов,
- без осадков, на дорогах гололедица,
- ветер южный, 3−8 м/с.