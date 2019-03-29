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Жизнь

Снег с дождем и до +15 градусов: какой будет погода на выходных в Алтайском крае

В Алтайском крае на выходных, 30 и 31 марта воздух прогреется до +15 градусов. В субботу местами возможны порывы ветра до 15 м/с, пишет алтайский ЦГМС.

Снег весной.
Снег весной.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае в субботу, 30 марта:

ночью:

  • -3…+2 градусов,
  • в отдельных районах дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица,
  • ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

днем:

  • +4…+9 градусов, в южных районах +15 градусов,
  • на большей части территории дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица,
  • ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Погода в Алтайском крае в воскресенье, 31 марта:

ночью:

  • -3…+2 градусов, местами в западных районах до -8 градусов,
  • местами в восточных районах дождь и мокрый снег, гололедные явления, на дорогах гололедица,
  • ветер южный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

днем:

  • +3…+8 градусов, в южных районах до +14 градусов,
  • местами в восточных районах дождь и мокрый снег, гололедные явления, на дорогах гололедица,
  • ветер южный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с

Погода в Барнауле в субботу, 30 марта:

ночью:

  • -1…+1 градусов,
  • без осадков, на дорогах гололедица
  • ветер южный, 5−10 м/с

днем:

  • +7…+9 градусов,
  • небольшой дождь, на дорогах гололедица,
  • ветер южный, 5−10 м/с.

Погода в Барнауле в воскресенье, 31 марта:

ночью:

  • 0…-2 градусов,
  • в начале ночи небольшие дождь и мокрый снег, возможны гололедные явления, на дорогах гололедица
  • ветер южный, 3−8 м/с

днем:

  • +6…+8 градусов,
  • без осадков, на дорогах гололедица,
  • ветер южный, 3−8 м/с.
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