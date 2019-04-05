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Жизнь

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Алтайском крае на выходных

В Алтайском крае на выходных, 6 и 7 апреля, воздух прогреется до +11 градусов. Возможны осадки и усиление ветра, пишет алтайский ЦГМС.

Мокрый снег.
Мокрый снег.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае в субботу, 6 апреля:

ночью:

  • -2…+3 градуса, в западных районах до -7 градусов,
  • на большей части территории дождь, местами в предгорных районах сильный, гололедные явления, на дорогах гололедица,
  • ветер северо-восточный, 5−10 м/с, местами порывы 13−18 м/с.

днем:

  • +6…+11 градусов,
  • в южных районах дождь,
  • ветер северо-восточный, 5−10 м/с, местами порывы 13−18 м/с.

Погода в Алтайском крае в воскресенье, 7 апреля:

ночью:

  • -1…-6 градусов,
  • в предгорных районах осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, на дорогах местами гололедица,
  • ветер северный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с

днем:

  • +6…+11 градусов,
  • без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман,
  • ветер северный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с

Погода в Барнауле:

днем 6 апреля:

  • +7…+9 градусов,
  • без осадков,
  • ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

днем 7 апреля:

  • +7…+9 градусов,
  • без осадков, в утренние часы на дорогах гололедица,
  • ветер северный, 3−8 м/с.
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