Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Алтайском крае на выходных

Погода в Алтайском крае в субботу, 6 апреля:
ночью:
- -2…+3 градуса, в западных районах до -7 градусов,
- на большей части территории дождь, местами в предгорных районах сильный, гололедные явления, на дорогах гололедица,
- ветер северо-восточный, 5−10 м/с, местами порывы 13−18 м/с.
днем:
- +6…+11 градусов,
- в южных районах дождь,
- ветер северо-восточный, 5−10 м/с, местами порывы 13−18 м/с.
Погода в Алтайском крае в воскресенье, 7 апреля:
ночью:
- -1…-6 градусов,
- в предгорных районах осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, на дорогах местами гололедица,
- ветер северный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с
днем:
- +6…+11 градусов,
- без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман,
- ветер северный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с
Погода в Барнауле:
днем 6 апреля:
- +7…+9 градусов,
- без осадков,
- ветер северо-восточный, 5−10 м/с.
днем 7 апреля:
- +7…+9 градусов,
- без осадков, в утренние часы на дорогах гололедица,
- ветер северный, 3−8 м/с.