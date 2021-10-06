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Жизнь

Снег становится липучим. Новый погодный поворот ожидается в Алтайском крае

Дожди и мокрый снег продолжат определять погодный фон в Алтайском крае в среду, 6 октября. При этом синоптики предупреждают о том, что местами возможно налипание мокрого снега.

Следы на снегу.
Следы на снегу.
Михаил Хаустов

«В отдельных районах дожди с мокрым снегом, утром местами гололедные явления (налипание мокрого снега), туман», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Температуры воздуха в дневное время составят +4…+9 градусов. Ветер будет северный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.

В Барнауле в начале дня небольшой дождь с мокрым снегом. Утром возможен туман.

Температура воздуха в краевой столице составит +6…+8 градусов. Ветер северный, 4−9 метров в секунду.

Ранее altapress.ru рассказал, какую погоду синоптики прогнозируют грядущей зимой.

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