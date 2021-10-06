Снег становится липучим. Новый погодный поворот ожидается в Алтайском крае

«В отдельных районах дожди с мокрым снегом, утром местами гололедные явления (налипание мокрого снега), туман», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Температуры воздуха в дневное время составят +4…+9 градусов. Ветер будет северный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.
В Барнауле в начале дня небольшой дождь с мокрым снегом. Утром возможен туман.
Температура воздуха в краевой столице составит +6…+8 градусов. Ветер северный, 4−9 метров в секунду.
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