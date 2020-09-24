Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 сентября 9°C
Жизнь

Снег, ветер до 100 км/ч и резкое похолодание. Алтайский край погружается в пучину шторма

Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае из-за резкого ухудшения погоды и похолодания, сообщает региональный Гидрометцентр.

Ветер. Дождь. Погода.
Ветер. Дождь. Погода.
СС0

«В Алтайском крае сутки 24 сентября ожидаются дожди, местами сильные, в предгорьях с мокрым снегом, усиление ветра до 15−20 метров в секунду, местами порывы 25−28 метров в секунду. Похолодание», — информируют синоптики.

Напомним, резкое ухудшение погодных условий 24 сентября алтайские синоптики спрогнозировали еще в начале текущей недели.

Отметим также, что скорость ветра в 28 метров в секунду — это больше 100 километров в час, что по шкале Бофорта соответствует категории «сильный шторм».

Дождь, ветер, зонт.
Дождь, ветер, зонт.
СС0

Температура воздуха 24 сентября на территории края составит +8…+13 градусов.

В пятницу, 25 сентября, станет еще холоднее — ночью будет 0…+5 градусов, дневные температуры составят +6…+11 градусов.

При этом в северных и предгорных районах возможно отложение мокрого снега.

Начиная с субботы, температуры воздуха начнут постепенно увеличиваться. В алтайском ЦГМС сообщили, что затем погода стабилизируется и в самом конце сентября — начале октября в край еще может вернуться тепло.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость