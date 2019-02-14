Снега в 2 раза больше нормы: в Алтайском крае ждут сложный паводок

«География края непростая: сегодня в некоторых районах мы видим запас воды в снеге, который увеличен против нормы где-то в два раза», — сказал Виктор Томенко.
По словам губернатора, на предупреждение и ликвидацию ЧС во время весеннего паводка выделили 8 млн рублей.
«Город Бийск защитили дамбой от паводкоопасных явлений, строим в Красногорском, Чарышском районах гидротехнические сооружения», — отметил губернатор.
В 2018 году в Алтайском крае в зону подтопления первой волны попали 38 муниципальных образований, более 3 тыс. жилых домов и 8 тыс. приусадебных участков. Паводок нанес ущерб более 21 тыс. жителей в 217 населенных пунктах. Власти региона обратились в федеральный центр за поддержкой в объеме более 390 млн рублей.
В прошлом году режим ЧС в регионе в связи с паводком ввели 27 марта и сняли 23 апреля.