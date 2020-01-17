Этой зимой в Алтайском крае много осадков, в конце декабря в большинстве районов снега выпало вдвое больше нормы. Дорожники рассказали, как работают в регионе и с какими сложностями сталкиваются.

Как именно Алтай очищают от снега

На всех дорогах Алтайского края ежедневно работает специализированная техника, к началу зимы подготовили более тысячи единиц. Среди машин — автогрейдеры, шнекороторные снегоочистители, бульдозеры и экскаваторы.

Олег Лугачев. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Олег Лугачев, замначальника «Алтайавтодора» сообщил, что дорожники справляются с объемом работ, хотя порой и ощущается нехватка техники. Кроме того, сказывается, что не все машины новые, но их стараются оперативно ремонтировать. Благодаря системе «Глонасс» можно в режиме реального времени видеть, где именно работает спецтехника. Снег размещают в полосах отвода.

Для борьбы с гололедными явлениями специалисты заготовили более 60 тыс. тонн песко-соляной смеси. Более половины израсходовали, поставки продолжается.

Замначальника «Алтайавтодора» отметил, что пока больше всего осадков выпало в Змеиногорском и Третьяковском районах.

С какими трудностями сталкиваются дорожники

Олег Лугачев рассказал, что основная проблема — снегопринос. Даже когда нет осадков ветер раздувает выпавший снег с полей и создает дополнительные сложности для работы.

Кроме того, по словам Олега Лугачева, на некоторых участках алтайских трасс высотные отметки насыпи не соответствует условиям нашей зимы.

В ряде районов, особенно там где дороги не строились, а ремонтировались, высота насыпи не соответствует требованиям климатической зоны. Поэтому она снегозаносима, — пояснил замначальника «Алтайавтодора».

Уборка снега в Алтайском крае. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Также непросто работать на открытых участках, которые не защищены от ветра деревьями. Сильные порывы часто сдувают технику с трассы.

Одна из проблемных дорог — Батурово- Киприно- Юдиха в Шелаболихинском районе. На этом участке немало перепадов высоты, дует сильный ветер, поэтому проезжую часть заносит. Однако дорожники уже расчистили трассу и готовы к следующему бурану. В некоторых местах за обочинами из валов образовались целые коридоры снега, которые по высоте превышают рост человека.

Виктор Дорофеев,

начальник Шелаболихинского филиала «Центрального ДСУ»:

Когда идут бураны здесь видимость практически нулевая. Можно, сказать, что ездят наугад, порой ничего не видно, а дорогу нужно пробивать. Регулярно механизаторы помогают автомобилистам — вытаскивают их машины, по возможности сопровождают.

Уборка снега в Алтайском крае. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Как оценивают уборку снега в Алтайском крае

Ранее altapress.ru писал, что на проблему очистки снега в крупнейших городах региона обратил внимание губернатор Виктор Томенко, который раскритиковал мэров. Главы Барнаула, Бийска и Рубцовска 22 января на заседании правительства Алтайского края отчитаются о том, как борются со снегом на местах.

Работаем, к сожалению, не в том объеме, в котором требуется, и не теми темпами. Недовольство жителей положением дел совершенно обоснованно и естественно, — заявил губернатор во время оперативного совещания в правительстве края.

Напомним, глава региона не исключил, что на краевом уровне примут специальные решения для более эффективной очистки снега в Алтайском крае.