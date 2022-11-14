14 ноября
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Жизнь

Снегодождь, опять снегодождь: синоптики рассказали о погоде в Алтайском крае

В Алтайском крае будет сильный ветер и дождь со снегом 15 и 16 ноября, рассказали синоптики.

Зима в Барнауле.
Зима в Барнауле.
Кристина Тарасова.

В Алтайском крае 15 и 16 ноября ожидают мокрый снег, метель и гололед. Ветер усилится до 23 м/с.

Сильный ветер будет в Краснощековском, Усть-Пристанском, Усть-Калманском, Шипуновском, Алейском, Змеиногорском, Курьинском, Рубцовском, Павловском и Красногорском районах.

Мем про снегодождь.
Мем про снегодождь.
Пикабу.

Погода в Барнауле 15 и 16 ноября

В городе 15 ноября будет спокойнее и теплее, чем в регионе в целом. Небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. На дорогах местами гололедица.

Температура будет от +3 до +5 градусов. Ветер юго-западный, 9−14 м/с, порывы до 18 м/с.

Такой же ветер ожидают 16 ноября. Температура будет от +1 до +3.

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