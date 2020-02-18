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Жизнь

Снегопады и сильный ветер обрушатся на Алтайский край

Жителей Алтайского края предупреждают о резком изменении погоды, которое ожидается 19 февраля. В регионе прогнозируют усиление ветра и снег.

Мокрый снег.
Мокрый снег.
Михаил Хаустов

«В Алтайском крае во второй половине ночи и днем 19 и сутки 20 февраля ожидается снег, мокрый снег, временами сильной интенсивности, гололедные явления, продолжительные метели, усиление ветра до 12−17 метров в секунду, местами порывы до 22 метров в секунду», — говорится в прогнозе-консультации алтайского ЦГМС.

На дорогах в эти дни вероятны снежные заносы, гололедица.

Что касается температуры воздуха, то днем 18 февраля в крае будет −1…−6 градусов.

Ночью 19 февраля столбики термометров покажут −9…−14 градусов, в предгорьях до -20 градусов, днем будет 0…-5 градусов.

Ночью 20 февраля будет −6…−11 градусов, в предгорьях до -17 градусов. Днем-2…+3 градуса, по северу −3…−8 градусов.

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