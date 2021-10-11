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«сНежная буря» пройдет в Барнауле

Совсем скоро, с 13 по 17 октября, легендарное «сНежное шоу» Славы Полунина, которое уже больше 25 лет странствует по миру, посетит Барнаул, чтобы окутать зрителей снежной нежностью, дать погрузиться в атмосферу сказки и снова почувствовать себя ребенком.

"сНежное шоу" Славы Полунина.
"сНежное шоу" Славы Полунина.
Фото предоставлено организатором.

Что же такое «сНежное шоу» Славы Полунина и почему оно покорило весь мир? Это, прежде всего особый мир из света, удивительных декораций и спецэффектов и, конечно, потрясающей игры клоунов на сцене. Он словно охватывает паутиной всё пространство зала, где происходит представление. И эта паутина реальна, она опускается со сцены на зрителей, и они тянут её, окутывая весь зал.

&quot;сНежное шоу&quot; Славы Полунина.
«сНежное шоу» Славы Полунина.
Фото предоставлено организатором.

Так же накрывает его и искусственный снег, который то усиливается, то ослабевает, то сдувается ветром, то ложится шапками на зрителей и клоунов.

&quot;сНежное шоу&quot; Славы Полунина.
«сНежное шоу» Славы Полунина.
Фото предоставлено организатором.

Эта снежная сказка рассказывает о простых чувствах: о маленьком человеке, который противостоит большому миру, о ребёнке, который остаётся жить в каждом из нас в любом возрасте. Кто-то приходит на такое шоу для того, чтобы просто насладиться зрелищем, кто-то старается найти смысл и разобраться в собственных чувствах. И тем и другим Полунин, как волшебник, исполняет желаемое.

&quot;сНежное шоу&quot; Славы Полунина.
«сНежное шоу» Славы Полунина.
Фото предоставлено организатором.

Клоуны в «сНежном шоу» не ограничиваются рамками сцены. Они активно выходят в зал и даже бегают по спинкам кресел. Такое взаимодействие позволяет публике буквально с первых минут представления оказаться как бы внутри представления и стать его частью.

&quot;сНежное шоу&quot; Славы Полунина.
«сНежное шоу» Славы Полунина.
Фото предоставлено организатором.

В роли желтого клоуна Роберт Саральп, Олег Луговской.

Билеты уже сейчас продаются на главном сайте шоу SLAVASNOWSHOW.RU

Заказ билетов ежедневно с 9:00 до 20:00 по телефону: 8 800 777 50 47

Наличие билета для ребёнка обязательно!

Возрастное ограничение 6+

Организатор: ООО «СИРИУС КОНЦЕРТ». Юридический адрес: 119002, г. Москва, ул. Смоленский бульвар, д.24, стр.2, пом.1. ОГРН 1177746826333. Фото предоставлено организатором.

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