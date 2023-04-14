Неожиданное похолодание до -9 градусов и мокрый снег передают синоптики алтайского гидрометцентра на пасхальные выходные.

В алтайском гидрометцентре предупреждают, что на смену теплому фронту придут холодные воздушные массы с Карского моря.

Контрастные холодные фронты пройдут через Новосибирскую, Кемеровскую области и Алтайский край. Наиболее подвержен холодному антициклону юг Западной Сибири.

Погода в Алтайском крае

Холодать начнет с 15 апреля. Ночью температура в Алтайском крае понизится до −4…−9 градусов, а днем составит всего −2…+3 градуса.

Синоптики передают по югу временами сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящие в снег. В отдельных районах возможно образование гололедных явлений. Ветер северо-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 17м/с.

Ночь 16 апреля также будет холодной. Температура составит −3…−8 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 0…+5 градусов.

В южный регионах ожидают дождь и мокрый снег. Ветер северо-восточный 3−8 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Снег. Мокрый снег. СС0

Погода в Барнауле

В Барнауле ночная температура 15 апреля составит −4…−6 градусов, а днем — −1…+1 градус. Возможен небольшой мокрый снег.

16 апреля станет не намного теплее. Ночью столбики термометров покажут −5…−7 градусов, а днем — 0…+2 градусов. День пройдет преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный 3−8 м/с.