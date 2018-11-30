Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 ноября -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
27

Снежные барсы на Алтае приспособили под себя бывшую браконьерскую ловушку

Уникальные снимки с фотоловушек получены в Аргуте, где обитает ключевая группировка ирбисов на Алтае. На кадрах давняя знакомая — самка снежного барса Юнчи с двумя барсятами, изучающими странное для этих мест бревно. Раньше его использовали браконьеры.

Снежные барсы вновь оказались под прицелом фотоловушки
Снежные барсы вновь оказались под прицелом фотоловушки
http://sailugem.ru

По словам научного сотрудника Сайлюгемского парка Алексея Кужлекова, котята родились весной прошлого года и сейчас им около полутора лет. Снежные барсы, как и другие обитатели гор, периодически интересуются «выдающимся» бревном и оставляют на нем свои метки и задиры.

«Автоматический фоторегистратор в этом месте был установлен 2 года назад после беседы с местными жителями. По их словам, это бревно использовали охотники на снежных барсов для установки проволочных петель. Достоверно известно о гибели двух особей, — рассказал Алексей Кужлеков. — Ирбисы оставляют метки на всем, что выделяется на общем пейзаже: крупных камнях, скалах, деревьях и это бревно тоже привлекло их внимание. Браконьеры установили его на узкой тропе, попав в петли, снежные барсы были обречены на гибель, так как с таким потаском они запутывались в кустах. На нем и сейчас можно увидеть зарубы и разгрызанные места: ирбисы, попавшие в ловушку, пытались освободиться от груза».

Снежные барсы вновь оказались под прицелом фотоловушки
Снежные барсы вновь оказались под прицелом фотоловушки
sailugem.ru

У злополучного бревна теперь другая миссия: оно также осталось предметом особого внимания животных, однако появление сотрудников национального парка, а вместе с ними фотоловушек на данной территории, отпугнуло браконьеров, сообщается на сайте национального парка «Сайлюгемский».

Камера автоматической регистрации исправно выполняет свою задачу — фиксирует уникальные моменты из жизни самых загадочных кошек планеты. Единственным вредителем в «барсином» месте остается медведь, который периодически сбивает фотоловушку.

Кроме Юнчи и ее потомства зафиксирован молодой самец, мирно зевающий возле бревна, которое теперь не представляет опасности лесным обитателям.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость