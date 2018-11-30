Снежные барсы на Алтае приспособили под себя бывшую браконьерскую ловушку

По словам научного сотрудника Сайлюгемского парка Алексея Кужлекова, котята родились весной прошлого года и сейчас им около полутора лет. Снежные барсы, как и другие обитатели гор, периодически интересуются «выдающимся» бревном и оставляют на нем свои метки и задиры.

«Автоматический фоторегистратор в этом месте был установлен 2 года назад после беседы с местными жителями. По их словам, это бревно использовали охотники на снежных барсов для установки проволочных петель. Достоверно известно о гибели двух особей, — рассказал Алексей Кужлеков. — Ирбисы оставляют метки на всем, что выделяется на общем пейзаже: крупных камнях, скалах, деревьях и это бревно тоже привлекло их внимание. Браконьеры установили его на узкой тропе, попав в петли, снежные барсы были обречены на гибель, так как с таким потаском они запутывались в кустах. На нем и сейчас можно увидеть зарубы и разгрызанные места: ирбисы, попавшие в ловушку, пытались освободиться от груза».