Снежные залежи: барнаульцев впечатлил жуткий град и ливень

Жуткий ливень и град, обрушившийся на Барнаул днем в понедельник, 9 сентября, продолжает будоражить пользователей социальных сетей.

Горожане активно обсуждают силу стихии. Так, жителей краевой столицы впечатлили фото и видео ливня с градом в нагорной части Барнаула.

В кадре запечатлены буквально залежи белой массы. Автор поста указывает на то, что так погода разбушевалась на Змеиногорском тракте.

Некоторые пользователи социальных сетей выражают скепсис по поводу этих снимков и спрашивают, а точно ли такие осадки прошли в Барнауле.

Между тем напомним, что последствия ливня и града ощутили многие жители Барнаула. В результате разгула стихии город стал в пробках, многие улицы залило водой.