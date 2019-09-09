Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 сентября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Снежные залежи: барнаульцев впечатлил жуткий град и ливень

Жуткий ливень и град, обрушившийся на Барнаул днем в понедельник, 9 сентября, продолжает будоражить пользователей социальных сетей.

Сильный град.
Сильный град.
instagram.com/go_barnaul.

Горожане активно обсуждают силу стихии. Так, жителей краевой столицы впечатлили фото и видео ливня с градом в нагорной части Барнаула.

В кадре запечатлены буквально залежи белой массы. Автор поста указывает на то, что так погода разбушевалась на Змеиногорском тракте.

Некоторые пользователи социальных сетей выражают скепсис по поводу этих снимков и спрашивают, а точно ли такие осадки прошли в Барнауле.

Между тем напомним, что последствия ливня и града ощутили многие жители Барнаула. В результате разгула стихии город стал в пробках, многие улицы залило водой.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость