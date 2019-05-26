День снежного барса на Алтае: подборка умиляющих фото и видео

26 мая вот уже почти 10 лет на Алтае отмечают День снежного барса. Этот красавец занесен в Красную книгу, в России осталось порядка 70−90 особей. Почему на Алтае и за его пределами так любят барса и чем важен этот праздник — в материале altapress.ru.

Еще в XVII веке русские купцы, торговцы пушниной, позаимствовали название у местных азиатских охотников. Зверя они называли «ирбис», что означало «снежная кошка». Это неудивительно, ведь барс обитает на высоте до 4,5 тысяч метров над уровнем моря в снежниках у вершин гор, пишет Российская Академия Наук.

В долине реки Аргут прошла экспедиция по учетам снежного барса. Февраль 2019 года. предоставлено Алтае-Саянским отделением WWF

Численность снежных барсов в России варьируется в пределах 70−90 особей, пишут РИА Новости. По всему миру — не превышает 4000 животных, сообщает Всемирный фонд дикой природы.

Эти хищные млекопитающие семейства кошачьих обитают в горных массивах Центральной Азии. Они внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы, в Красную книгу России и в охранные документы других 11-ти стран обитания: Монголии, Китая, Казахстана, Афганистана, Индии, Кыргызстана, Непала, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Бутана.

Первый День снежного барса провели в 2010 году в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Для региона этот праздник важен как минимум потому, что в этих местах обитает крупнейшая группировка ирбисов в стране — порядка 30−40 особей.

В 2014 году идею празднования приняли во всем мире. Так появился появился Международный день снежного барса. Его ежегодно отмечают 23 октября.