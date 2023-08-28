28 августа
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Жизнь

Снежный барс с глазами-фарами попал в фотоловушку на Алтае

Сайлюгемский национальный парк запечатлел снежного барса с ярко светящимися глазами.

Снежный барс с глазами-фарами
Снежный барс с глазами-фарами
Сайлюгемский национальный парк

На самом деле в ярком "лазерном" взгляде животного нет ничего удивительного. Это свет инфракрасной подсветки камеры отражается от особых клеток глаза ирбиса.

Кстати у людей тоже может проявляться такой эффект - в виде красных глаз на фотографиях.

В гостях ирбис у нацпарка не в первый раз.

"Он следует за добычей - козерогом - и бродит рядом с границами нацпарка, но копытных на охраняемой территории больше, и он заходит к нам в гости на обед. Тут маршрут самца пересекается с другим известным ирбисом Юнчи", - рассказывают в пресс-службе.

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