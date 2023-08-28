Снежный барс с глазами-фарами попал в фотоловушку на Алтае

На самом деле в ярком "лазерном" взгляде животного нет ничего удивительного. Это свет инфракрасной подсветки камеры отражается от особых клеток глаза ирбиса.

Кстати у людей тоже может проявляться такой эффект - в виде красных глаз на фотографиях.

В гостях ирбис у нацпарка не в первый раз.