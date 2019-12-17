Снежный городок на Эко Ярмарке официально открыт

14 декабря прошло торжественное открытие Снежного городка на Эко Ярмарке (ул. Взлетная, 2К), который будет радовать жителей всю зиму!

Такой доброй и позитивной атмосферы давно не видел Барнаул.

Фото предоставлено Эко Ярмаркой.

Счастливыми лицами детей озарилась в этот день вся Эко Ярмарка!

Фото предоставлено Эко Ярмаркой.

Всех гостей праздника встретил Дед Мороз, приехавший на санях с чудесными хасками.

Открытие снежного городка. Фото предоставлено Эко Ярмаркой.

Забег Дедов Морозов и Снегурочек произвел целый фурор, ведь маршрут был продуман и необычен. Ох, и повеселился народ!

Фото предоставлено Эко Ярмаркой.

Накормили всех! Пироговая «Мама Испекла» бесплатно раздала 2 000 булочек и 50 литров чая!

Фото предоставлено Эко Ярмаркой.

Подарки от партнеров достались самым активным счастливчикам, а их было не мало, на 100 000 рублей раздарили Призовой фонд!

Фото предоставлено Эко Ярмаркой.

Шоу Трансформеров Кибертрон — это был поистине волшебный подарок детям к Новому году!

Открытие снежного городка. Фото предоставлено Эко Ярмаркой.

Ну и чудесный финал — торжественное зажжение нашей Новогодней елочки в домашней обстановке счастья и любви!

Фото предоставлено Эко Ярмаркой.

Праздник прошел на Ура!

Эко Ярмарка от души благодарит партнеров мероприятия: Компанию БОЧКАРИ, Автоцентр АНТ, Леруа Мерлен, Пироговую «Мама Испекла», Супермаркет Гурман, СПО ССПК «ДРУЖБА», Краевой телеканал Катунь 24, Картинг клуб Crazy Cart, парк развлечений Laser Park, компанию АКРИЛ, объединение квестов ИН ЛОК, Кибертрон Шоу и Журнал Телесемь.

Снежный городок будет радовать жителей всю зиму!

Всегда вам рады по адресу: ул. Взлетная, 2К.

Тел.: +7 (3852) 55-67-55

Сайт: eko-22.ru

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