Снежный городок на Эко Ярмарке официально открыт

Такой доброй и позитивной атмосферы давно не видел Барнаул.
Счастливыми лицами детей озарилась в этот день вся Эко Ярмарка!
Всех гостей праздника встретил Дед Мороз, приехавший на санях с чудесными хасками.
Забег Дедов Морозов и Снегурочек произвел целый фурор, ведь маршрут был продуман и необычен. Ох, и повеселился народ!
Накормили всех! Пироговая «Мама Испекла» бесплатно раздала 2 000 булочек и 50 литров чая!
Подарки от партнеров достались самым активным счастливчикам, а их было не мало, на 100 000 рублей раздарили Призовой фонд!
Шоу Трансформеров Кибертрон — это был поистине волшебный подарок детям к Новому году!
Ну и чудесный финал — торжественное зажжение нашей Новогодней елочки в домашней обстановке счастья и любви!
Праздник прошел на Ура!
Эко Ярмарка от души благодарит партнеров мероприятия: Компанию БОЧКАРИ, Автоцентр АНТ, Леруа Мерлен, Пироговую «Мама Испекла», Супермаркет Гурман, СПО ССПК «ДРУЖБА», Краевой телеканал Катунь 24, Картинг клуб Crazy Cart, парк развлечений Laser Park, компанию АКРИЛ, объединение квестов ИН ЛОК, Кибертрон Шоу и Журнал Телесемь.
Снежный городок будет радовать жителей всю зиму!
Всегда вам рады по адресу: ул. Взлетная, 2К.
Тел.: +7 (3852) 55-67-55
Сайт: eko-22.ru
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