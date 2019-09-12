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Жизнь

Снежный покров и заморозки: синоптики предупредили о резком похолодании

С 12 по 14 сентября в Западной Сибири — в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях — будут заморозки, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, пишет «РГ».

В Барнауле ожидается похолодание.
В Барнауле ожидается похолодание.
Олег Богданов

Ночные температуры понизятся до минус 1 градуса. А в Иркутской области ночью до минус 5 градусов.

В центральных и южных районах Красноярского края дожди. В горах южных районов с мокрым снегом.

12 сентября, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются и в Забайкальском крае. Возможно установление временного снежного покрова. На перевалах сильные накаты.

В Республике Алтай, по сообщениям синоптиков, в большинстве районов дожди, местами небольшие, в горах и на перевалах с мокрым снегом, ветер северо-западный.

12 сентября в Алтайском крае при северо-западном ветре дневные температуры будут пока в «плюсе» — столбик термометра покажет +11 градусов.

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