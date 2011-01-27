Снежный шторм и 30-градусные морозы: стало известно, каким будет конец января в Алтайском крае

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, пришедшее на минувших выходных небольшое похолодание, будет кратковременным.
Уже днем в понедельник, 27 января, температура в крае составит −3…−8 градусов, а в предгорьях ожидается даже до +2 градусов. При этом на 27 и 28 января в регионе передан прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях.
Так, в крае ожидается снег, по югу мокрый снег, местами сильные осадки, метели, гололед.
Ветер усилится до 18 — 23 метров в секунду, вероятны снежные заносы.
Не исключено, что 29 января в Алтайском крае опять будет штормить — ветер может стать еще сильнее.
Впрочем, уже в ночь на 30 января, согласно прогнозу синоптиков, ожидается похолодание, связанное с установлением сибирского антициклона.
В ночные часы температура воздуха будет опускаться до -30 градусов, а местами по краю будет еще холоднее.
В дневные часы 30 и 31 января воздух прогреется до −13…−20 градусов.