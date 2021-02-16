Снежный шторм и новая волна холода поочередно ударят по Алтайскому краю

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в настоящее время районы края испытывают влияние южного циклона.
Во вторник, 16 февраля, дневные температуры в регионе составят 0…-5 градусов, местами по югу будет до +6 градусов. При этом будет преимущественно без осадков. В утренние часы местами по востоку туман. На дорогах сильная гололедица.
Погода начнет меняться в среду, 17 февраля. На большей части края ожидаются снегопады. Дневные температуры будут балансировать в диапазоне −2…−7 градусов, местами по югу будет до +6 градусов.
18 и 19 февраля в крае ожидаются неблагоприятные погодные условия — снегопады усилятся, прогнозируются метели и снежные заносы.
По словам Людмилы Сырых, не исключено что в эти дни в регионе будет передано штормовое предупреждение.
А вот к выходным в Алтайском крае ожидается резкое похолодание, связанное с приходом антициклона.
По предварительному прогнозу синоптиков, ночные температуры воздуха в крае опустятся до −27…−33 градусов, днем тоже будет морозно — столбики термометров покажут −17…−22 градуса.