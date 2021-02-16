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16 февраля -5°C
Жизнь

Снежный шторм и новая волна холода поочередно ударят по Алтайскому краю

Погода на текущей шестидневной рабочей неделе удивит жителей Алтайского края своей нестабильностью — в регионе ожидаются и сильные снегопады, и новая волна похолодания.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в настоящее время районы края испытывают влияние южного циклона.

Во вторник, 16 февраля, дневные температуры в регионе составят 0…-5 градусов, местами по югу будет до +6 градусов. При этом будет преимущественно без осадков. В утренние часы местами по востоку туман. На дорогах сильная гололедица.

Погода начнет меняться в среду, 17 февраля. На большей части края ожидаются снегопады. Дневные температуры будут балансировать в диапазоне −2…−7 градусов, местами по югу будет до +6 градусов.

18 и 19 февраля в крае ожидаются неблагоприятные погодные условия — снегопады усилятся, прогнозируются метели и снежные заносы.

Зима, метель, снег.
Зима, метель, снег.
pixabay.com

По словам Людмилы Сырых, не исключено что в эти дни в регионе будет передано штормовое предупреждение.

А вот к выходным в Алтайском крае ожидается резкое похолодание, связанное с приходом антициклона.

По предварительному прогнозу синоптиков, ночные температуры воздуха в крае опустятся до −27…−33 градусов, днем тоже будет морозно — столбики термометров покажут −17…−22 градуса.

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