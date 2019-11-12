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Жизнь

Снежный шторм ударит по Алтайскому краю перед приходом арктического холода

Погода в Алтайском крае изменится уже во вторник, 12 ноября. Непродолжительное потепление отметится снегом и усилением ветра, а затем в регион принесет арктические воздушные массы и опять сильно похолодает.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, днем 12 и сутки 13 ноября в крае ожидается усиление ветра до 13−18 метров в секунду, местами прогнозируются порывы до 20−23 метров.

Также в регионе ожидается снег, метели, гололед. При этом в ближайшие двое суток дневные температуры могут перейти в положительный диапазон.

Это изменение погоды связано с западным циклоном.

Однако к концу недели на районы Алтайского края начнет оказывать очередной арктический циклон.

Как уже сообщал altapress.ru, влияние арктических воздушных масс обернется тем, что в регионе резко похолодает. В ночные часы температуры местами могут опуститься до -27 градусов.

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