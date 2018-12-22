Снежно и ветрено: погода в субботу в Алтайском крае

В отдельных районах Алтайского края днем в субботу, 22 декабря, возможны снег и усиление ветра, сообщает алтайский ЦГМС.

Зима. Человек с собакой.

Днем в Алтайском крае столбик термометра окажет -10 … -15 градусов, местами до -20 градусов. В отдельных районах выпадет снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15м/с

В Барнауле днем в субботу будет -14 … -16 градусов. Осадки не прогнозируют, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Напомним, в азиатской части России с 23 декабря установятся аномальные холода. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура воздуха в Сибири будет на 12 градусов ниже нормы, пишет RT.