Снимаю шляпку. Когда начнется тихая охота за сморчками, строчками и шампиньонами в Алтайском крае

Грибники Алтайского края замерли в ожидании — скоро стартует сезон тихой охоты, который продлится до поздней осени. Они уже приготовили корзинки, ведра и тазики под будущий большой урожай. Когда можно будет идти по грибы и где срывать первые шляпки — в нашем материале.

Когда можно будет собирать грибы

Обычно грибной сезон в Алтайском крае начинается в конце апреля — начале мая и длится до середины ноября. Ожидается, что при теплой погоде первые грибы можно будет собирать через две недели.

«Выдалась дождливая неделя в апреле, что тоже хорошо для весенних грибов. Остается надеяться, что в дальнейшем будет благоприятно погода — +15-20 градусов. Если эти условия совпадут, то будет хороший урожай сморчков», - делится своими предположениями Руслан Муравьев, администратор группы «Грибы и Грибники Алтайского края».

Хотя некоторые особенно внимательные грибники уже делятся первым урожаем.

Грибы в Алтайском крае Грибы и Грибники Алтайского края Грибы в Алтайском крае Грибы и Грибники Алтайского края Грибы в Алтайском крае Грибы и Грибники Алтайского края Грибы в Алтайском крае Грибы и Грибники Алтайского края

Капризная погода на этот раз сыграла на руку грибникам. «Хоть зима была малоснежной и морозной, но так как земля была промерзшей, то вся талая вода скопилось в низинах - в тех самых местах, где любят расти сморчки», - отмечает опытный грибник.

Какие грибы появятся первыми в Алтайском крае

Первыми в Алтайском крае пойдут сморчки и строчки. Также в полях можно будет встретить шампиньоны.

Стоит иметь в виду, что сморчки — не токсичные грибы, в отличие от своих собратьев строчков. Последним требуется хорошая термическая обработка. Чтобы максимально обезопасить себя, стоит и те, и другие сначала замачивать в холодной воде на один или два часа и потом отваривать 20-30 минут. После этого грибы можно обжарить.

Руслан Муравьев отмечает, что самые лучшие места для сбора весенних грибов - это лес из молодых осин и берез с примесью черемухи. По примете, как только деревья зацветут, поспеют и сморчки: «Сбросила осина сережки- не проворонь сморчки у дорожки». Также наибольшее скопление грибов можно будет найти у муравейников.

Грибы в Алтайском крае Грибы и Грибники Алтайского края

Грибники отмечают, что после сморчков через три недели появятся и подберезовики.

Где искать первый весенний урожай

Конечно, точные координаты урожайных мест ни один тихий охотник не назовет. На то, чтобы найти «грибную жилу», у администратора барнаульской группы ушло целых пять лет.

«Найти хорошее место по весенним грибам возле города это большая удача. Многие даже опытные грибники не могут отыскать такие годами. А вы хотите, что бы кто-то поделился своим местом и еще возле города!» - считает грибник.

Тем не менее приблизительные места обитания весенних шляпок все же известны. Богаты сморчками Заринское и Бийское направления, много мест есть от Новоалтайска до Тальменки. А вот в стороне Павловска весной — тишина. Оно разродится чуть позднее — груздями и белыми грибами.

Грибы в Алтайском крае Грибы и Грибники Алтайского края

Прошлый год особенно порадовал алтайских грибников. Урожайными фотографиями они делятся до сих пор и вдохновляют на новую тихую охоту.

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