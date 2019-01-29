«Снимите красиво»: фотограф алтайских заводов и политиков рассказал о секретах своего мастерства

— В интернете я нашла всего пару портфолио российских коммерческих фотографов. Специалистов в этой нише на рынке мало или они не продвигаются в онлайне?
— Да, их немного. Причин несколько. Во-первых, ниша непростая, на съемке свадеб зарабатывать легче. Чтобы делать заказы для предприятий, нужно многое знать с технической точки зрения, иметь определенное оборудование (объективы, камеру), оно стоит дорого. Нельзя пользоваться аппаратурой без защиты от пыли и воды — быстро сломается. Тяжелую технику весом 20−30 кг нужно на себе носить, в том числе в командировках. Плюс необходимы знания в области технологий, продаж, психологии.
Часто бывает так, что договариваешься с заказчиком о восьмичасовом рабочем дне, а сам снимаешь от восхода до заката. Интересно же сфотографировать предприятие на восходе, затем днем весь производственный процесс, а потом еще и на закате.
Во-вторых, коммерческие фотографы действительно мало представлены в интернете — они находят клиентов в основном по рекомендациям. У меня, например, много знакомых среди рекламщиков, сотрудников типографий, дизайнеров — мы вместе работаем на проектах, а потом советуем друг друга заказчикам.
В-третьих, многие проекты охраняются коммерческой тайной, о них нельзя рассказывать. Иногда снимаешь какой-нибудь абсолютно «несекретный» продукт для каталога, но у заказчика позиция однозначная — фотографии не использовать в портфолио, как минимум, полгода. Некоторым заводам запрещено показывать производство, бывает, что руководитель очень придирчив к тому, что публикуется в сети о его предприятии.
Про двери и скальпели
— Какая у вас доля заказов коммерческой съемки от их общего числа?
— Более 90%. Бытовой фотографией я почти не занимаюсь уже лет пять. Свадьбы, персональные фотосессии снимаю только для друзей. В основном мне заказывают деловые портреты политиков или руководителей бизнеса, съемку предприятий для годовых отчетов о деятельности перед инвесторами или собственниками, календари, фотографии для рекламы или каталогов.
В Барнауле, мне кажется, сейчас так плотно ни один фотограф не занимается коммерческой фотографией, как я. Некоторые берут подобные заказы время от времени. Раньше было еще человека 3−4, но они переехали.
— Какой должна быть фотография, которая продает?
— Она показывает товар с выгодной стороны, поэтому фотографу необходимо знать все о продукте, который он снимает.
Например, для компании «Дверидов» требовалось отснять 50 видов дверей разных цветов и фактур. По фотографиям человек должен был понять все их нюансы и различия. Чтобы решить эту задачу, для каждого образца я выстраивал отдельную световую схему. А в скальпелях для операций на глазах от завода «Кристалл» нужно было показать тонкость лезвия и его прозрачность.
Важно продемонстрировать стоимость товара, а лучше ее «превысить», произвести WOW-эффект. Необходимо, чтобы по фото человек понял преимущество или выгоду, которую принесет ему товар — удобство, быстроту и так далее. Я стремлюсь к универсальности фотографии, ведь не всегда знаю, где ее будут использовать, каким будет рекламный модуль — вертикальным, горизонтальным, панорамным, квадратным.
— Может ли малый бизнес позволить себе профессиональную коммерческую съемку?
— Да, может. Есть крупные проекты, которые требуют больших затрат на людей, реквизит, оформление локации и так далее. А бывают небольшие заказы. Допустим, нужно предпринимателю отснять печенье. Одна фотография стоит 200 рублей. У него десять видов продукции — бюджет будет 2 тыс. рублей.
— С каким максимальным бюджетом вы работали?
— 600 тыс. рублей за проект. Это был перекидной настенный календарь для компании «Мельник», мы снимали порядка 20 сюжетов с людьми, блюда, пачки с продукцией часть фото пошла на открытки и в буклеты. В эту стоимость входила фотосъемка, подготовка моделей, обработка снимков. Без учета печати, дизайна календаря, гонораров моделей, транспортных расходов.
— Бывает ли так, что вам приходится отговаривать заказчика от первоначальной идеи?
— Больше половины заказчиков приходят и говорят: «Сними красиво». Таким образом они перекладывают на фотографа значительную часть работы, которую должны были провести сами в отделе маркетинга и рекламы. Я от всех требую техзадание. Если его нет, то мы садимся и начинаем обсуждать.
Нужно ведь понимать, как клиент собирается себя продавать с помощью этой фотографии. Где она будет размещаться, какие нужны пропорции, что поместить в кадр, а дизайнер должен подготовить палитру цветов. Есть заказчики, которые подробно все это расписывают и присылают. Когда техзадания нет, приходится участвовать в его составлении, без этого работать нельзя.
Для меня клиент всегда прав, но иногда у нас возникает недопонимание. Либо он не может четко сформулитровать задачу, либо я его не слышу и не понимаю, что требуется. В итоге делаю по-своему, а он представлял другое. Это не значит, что я сделал брак, просто не то, что хотелось бы заказчику. В таких ситуациях я переделываю заказ, иду на компромиссы, ухожу в минус. Главное, чтобы заказчик был доволен.
Бывает, что делаю тестовые съемки в двух вариантах: как хочет заказчик и как вижу я за один и тот же бюджет. Становится очевидно, какой из них лучше.
Превратить завод в «конфетку»
— В чем секрет красивой съемки больших предприятий? Далеко не всегда производство выглядит привлекательно.
— Нужна подготовка. Сначала идешь на экскурсию, делаешь контрольные кадры хоть на телефон. Потом пишешь заказчику список: что нужно убрать, передвинуть, где поставить кран-балку.
Почти не бывает так, что ты пришел на завод, а там все готово к съемке. Иногда кадр нужно полностью переделывать: переодевать рабочих, менять одних на других, что-то подкрашивать — станок, например. Есть и технические хитрости, которые помогают неприглядное сделать красивым. Последняя стадия — обработка в фотошопе. Иногда мы перекрашиваем стены, убираем розетки и провода, изменяем цвет неба.
Однажды на съемке я управлял поездами — мне очень понравилось. Снимал тупик сверху, заказчик нагнал туда составов. Я по рации связывался с тем, кто за них отвечал, и по моей просьбе поезда переставляли.
Бывает, что приходится идти на риск — те же взрывные работы хочется снять оригинально, не как все. Для этого надо подойти к ним поближе. А туда даже у больших начальников пропуска нет. Умоляешь чуть ли не на коленях: «Дайте я подойду к взрывнику». Если такое удается, то люди видят, какой опасности ты подвергался, чтобы получить фотографии, проникаются уважением.
При съемках на промышленных объектах все же важно соблюдать технику безопасности. Например, я в первый раз приехал на «Кучуксульфат» в кедах — через неделю подошва отвалилась, ее соль разъела. Хорошо, что с собой была запасная пара обуви. Еще как-то раз во время съемки на заводе я ходил по люкам — потом мне рассказали, что они аварийные. Если температура в доменной печи поднимается, эти люки вырывает. Ходить по ним, разумеется, тоже небезопасно. Лучше уточнять такие моменты заранее, чтобы понимать степень риска.
— В промышленной фотосъемке есть какие-то тенденции?
— Сейчас многим нравится минимализм, хайтек. Сочетание серого, черного и немного красного.
— Часто ли заказывают креативную съемку?
— Нет, очень редко. В этой нише у меня есть один постоянный заказчик — компания «Мельник». Они хорошо понимают, как им помогает имиджевая реклама, продвижение бренда, поэтому готовы в это вкладывать. Также есть несколько постоянных заказчиков с небольшими проектами — в основном это календари.
Бывало, что заказчик в качестве примера приносил очень откровенные варианты календарей с обнаженными девушками, я отговаривал. Потому что серьезному бизнесу все-таки нельзя переходить некоторые границы, на мой взгляд.
На съемках для календаря компании «Тонар» с девушками мы покрасили пол в производственном цехе в желтый цвет. Я предложил, убедил рекламщика, а рабочие и начальник цеха смотрели на нас как на безумных. У девушек моделей были желтые платочки, пол тоже было нужно покрасить в желтый, а станок в голубой.
Раньше считалось, что фотограф по-настоящему становится коммерческим, когда снимает первый корпоративный календарь.
Галстук не по размеру
— Какие сложности возникают при съемке людей?
— Мне кажется, за 20 лет работы я стал психологом. Однажды меня попросили сделать фотографии известного алтайского политика. Ему нужны были деловые портреты, а он совсем не любит фотографироваться, раздражается. Сказали, что на съемку у меня есть только час.
Перед встречей я прочитал про этого человека все: день рождения, знак зодиака, где служил, чем увлекается. Выяснилось, что мы с ним родились в один день и у него есть необычное хобби. Минут 40 отведенного времени мы только разговаривали, в конце обнимались как хорошие знакомые. Снимал я всего минут 20.
Когда вышел из кабинета, его подчиненные удивились, что я так долго там находился. Обычно, он всех выгонял через несколько минут. Фотографии получились хорошие, герой расслабился, этого бы не произошло без подготовительной работы.
Еще я всегда смотрю, как человек получался на фото раньше. Если надо, мы едем покупать новую одежду. Она ведь должна подходить человеку и сочетаться с интерьером. Одного высокопоставленного чиновника пришлось два часа убеждать сменить костюм и галстук. Он крупный мужчина, ему не подходил маленький узел у галстука.
На съемку людей я приглашаю стилиста, парикмахера, визажиста. Для производства коммерческой фотографии нужна команда. Необходимо продумать весь цикл. Когда ты не представляешь цепочку целиком или на какой-то стадии возникает ошибка — весь проект не получается.
— А рабочие на заводах охотно участвуют в фотосессиях?
— Нет, их очень сложно уговорить. Заходишь в цех — все работают. Достаешь камеру — идут на перекур. Приходится использовать административный ресурс. Девушки фотографируются с бОльшим желанием, с мужчинами нужно искать общий язык. А когда они включаются в процесс, даже идеи начинают подкидывать.
Часто мы возим с собой моделей. Некоторые компании заранее ставят такое условие. Была забавная история. Для одного известного санатория мы нашли двух моделей — девушку и парня, они изображали отдыхающих, семью. Отсняли их. Спустя какое-то время парень переехал жить в Москву, а санаторий снова заказал съемку. Пришлось менять героя — наша девушка «приехала» в санаторий с новым мужчиной. Потом санаторий заказал фильм — там она уже была с третьим. Тогда же мы нашли ей рыженькую «дочку», а еще «бабушку с дедушкой». В последний раз «всю семью» привезли. Я привлек свою родственницу — она подходила по типажу. Нам очень повезло.
— В Барнауле нет пожилых моделей?
— Да даже среднего возраста моделей нет, только юные. С парнями попроще стало, они в зал начали ходить, стричься красиво. А вот отыскать девушку лет 30−40 с подходящей для съемок внешностью практически невозможно. Спрос есть, а людей нет.
— Почему так происходит?
— Агентства практически ничего не зарабатывают на местных съемках. Некоторые заказчики понимают, что работа модели должна оплачиваться, а другие говорят — вон возьмите наших «бесплатных» сотрудниц бухгалтерии. Так всегда происходило, и ничего не меняется. Говорят: у нас есть для модели максимум 500 рублей. Кто на такие бюджеты сможет существовать?
Потому агентства зарабатывают на школах и на отправке девушек для работы за рубеж — в Китай, Индию, Корею. Там любят европейскую внешность, модели в основном снимаются для каталогов.
В Барнауле умерли глянцевые журналы. Раньше мне платили за то, что я для них снимал. А теперь на вопрос про гонорар отвечают: мы расскажем, что это вы для нас снимали, подпишем ваше фото. А некоторым вообще предлагают: давайте мы вашего ребенка снимем в рекламе, а вы нам заплатите. Ситуация нелепая.
Раньше я сразу закладывал гонорар модели в проект — хотя бы 3 тыс. рублей, чтобы она свою прическу и макияж оплатила. Ей ведь нужно подготовиться к съемке, а заказчик считает, что ему должны прислать сразу девушку с макияжем, прической, в подходящей одежде, а он ей не заплатит.
Иногда я договариваюсь с моделью о бесплатных съемках, когда это нам одинаково нужно (модели для портфолио) и фотография будет использоваться для внутренних проектов заказчика.
Потеряли цыпленка
— Кого или что сложнее всего снимать?
— Детей и животных. Пример: нужно снять алмазы так, чтобы все грани играли. С одним алмазом работаешь целый день, но это рутина — ты знаешь, как все сделать технически и делаешь.
А попробуй заставить ребенка улыбаться в кадре? Или собаку прыгнуть в нужный момент? Или котенка вылезти откуда-нибудь как тебе надо? На то, чтобы «уговорить» животное позировать, уходит часа по три. С котятами приходится долго играть. Когда они уже почти засыпают от усталости, становятся податливыми, начинаем съемку.
Как-то нам нужно было снять рыжего кота в разных ситуациях, мы понимали, что один кот с этим не справится. Нашли двух похожих. Пока один спал, второй фотографировался, потом их поменяли.
Каких только животных не было у меня в фотостудии — поросята, цыплята, собаки, кошки, змеи, попугаи. Однажды мы потеряли цыпленка в студии, он зашел за кресло. Через несколько часов вышел, когда остальных уже увезли. Вот что с ним было делать? Отдал знакомому, попросил пристроить.
— Сейчас многие предприниматели продвигают бизнес в Instagram и сами для него фотографируют на телефон. Как это влияет на количество заказов у коммерческих фотографов?
— Для меня это самая сложная аудитория сейчас. Люди, которые продвигаются в соцсетях, звонят часто, хотят заказать фотографии. У них большие запросы к визуалу, но денег на реализацию идей нет, они неадекватно оценивают затраты.
Недавно ко мне обратились предприниматели, которые делают домики для котов из натуральной шерсти. Они хотели, чтобы мы провели съемку их продукта в 10 хороших интерьерах с разными породистыми кошками. Когда я им сказал, сколько это будет стоить, сумма их ошарашила. На этом все и закончилось. Люди, которые продают в Instagram, не готовы к серьезным бюджетам.
У меня есть один крупный заказчик, который использует фотографии для сайта и Instagram — турбаза Altay Village. Недавно, появился клиент из малого бизнеса, который собирается продвигаться в этой социальной сети. У нас получилось договориться — пожалуй, первый случай. Подробности рассказывать не могу — коммерческая тайна.
В Барнауле очень много фотографов. Они помогают девушкам, которые развивают шоу-румы, по-дружески. Я тоже это делал — ставил настройки камеры для съемки на улице, им осталось только кнопку нажимать.
— Что вы мечтаете поснимать?
— Проект для какого-нибудь международного бренда — Nike, «Аэрофлот», IKEA. Но это почти нереально для фотографа из Барнаула. Конкуренция на мировом уровне среди фотографов очень большая и требования на порядок выше. Нужно хорошее знание английского языка, отличная техническая оснащенность, открытые визы на въезд в разные страны.
Недавно мне удалось поснимать товар для одного клиента за границей — на Карибском море. Получилось это случайно. Сначала заказчик хотел пройти обучение фотосъемке в моей школе, но ему нужна была предметная съемка, а я ей не обучаю. Через полгода он вернулся и сказал, что хочет заказать фото у меня, предупредил сразу — бюджет небольшой. И добавил: «Если бы у нас было побольше денег, мы бы отправили вас снимать на Карибское море».
На следующий день супруга подарила мне путевку туда — удивительное совпадение. Я взял с собой изделия клиента и сделал фотографии. Пришлось преодолевать много специфических сложностей — например, договориться с капитаном яхты, чтобы он отвез меня на коралловый риф. Язык я не знал. Опыт был интересный.
Цифры
- До 20 проектов выполняет коммерческий фотограф Владимир Вдовин за один год.
- 2−3 проекта он может вести одновременно.
- 7 дней заняла самая длительная командировка для съемок промышленного предприятия.
- 6 месяцев Владимир Вдовин вел самый большой проект.