«Снимите красиво»: фотограф алтайских заводов и политиков рассказал о секретах своего мастерства

Барнаульский фотограф Владимир Вдовин более 20 лет занимается коммерческой съемкой. Среди клиентов Вдовина много крупных предприятий Алтайского края — «Мельник», «Тонар», «Кучуксульфат» и другие. Наверняка, почти каждый житель региона хотя бы раз видел его снимки в рекламе. Владимир Вдовин рассказал altapress.ru, на какие хитрости приходится идти, чтобы красиво сфотографировать огромные заводы, замкнутых чиновников и шустрых котов.

— В интернете я нашла всего пару портфолио российских коммерческих фотографов. Специалистов в этой нише на рынке мало или они не продвигаются в онлайне?

— Да, их немного. Причин несколько. Во-первых, ниша непростая, на съемке свадеб зарабатывать легче. Чтобы делать заказы для предприятий, нужно многое знать с технической точки зрения, иметь определенное оборудование (объективы, камеру), оно стоит дорого. Нельзя пользоваться аппаратурой без защиты от пыли и воды — быстро сломается. Тяжелую технику весом 20−30 кг нужно на себе носить, в том числе в командировках. Плюс необходимы знания в области технологий, продаж, психологии.

Фотограф Владимир Вдовин на съемках. Из архива редакции.

Часто бывает так, что договариваешься с заказчиком о восьмичасовом рабочем дне, а сам снимаешь от восхода до заката. Интересно же сфотографировать предприятие на восходе, затем днем весь производственный процесс, а потом еще и на закате.

Во-вторых, коммерческие фотографы действительно мало представлены в интернете — они находят клиентов в основном по рекомендациям. У меня, например, много знакомых среди рекламщиков, сотрудников типографий, дизайнеров — мы вместе работаем на проектах, а потом советуем друг друга заказчикам.

В-третьих, многие проекты охраняются коммерческой тайной, о них нельзя рассказывать. Иногда снимаешь какой-нибудь абсолютно «несекретный» продукт для каталога, но у заказчика позиция однозначная — фотографии не использовать в портфолио, как минимум, полгода. Некоторым заводам запрещено показывать производство, бывает, что руководитель очень придирчив к тому, что публикуется в сети о его предприятии.

Про двери и скальпели

— Какая у вас доля заказов коммерческой съемки от их общего числа?

— Более 90%. Бытовой фотографией я почти не занимаюсь уже лет пять. Свадьбы, персональные фотосессии снимаю только для друзей. В основном мне заказывают деловые портреты политиков или руководителей бизнеса, съемку предприятий для годовых отчетов о деятельности перед инвесторами или собственниками, календари, фотографии для рекламы или каталогов.

В Барнауле, мне кажется, сейчас так плотно ни один фотограф не занимается коммерческой фотографией, как я. Некоторые берут подобные заказы время от времени. Раньше было еще человека 3−4, но они переехали.

— Какой должна быть фотография , которая продает?

— Она показывает товар с выгодной стороны, поэтому фотографу необходимо знать все о продукте, который он снимает.

Например, для компании «Дверидов» требовалось отснять 50 видов дверей разных цветов и фактур. По фотографиям человек должен был понять все их нюансы и различия. Чтобы решить эту задачу, для каждого образца я выстраивал отдельную световую схему. А в скальпелях для операций на глазах от завода «Кристалл» нужно было показать тонкость лезвия и его прозрачность.

Коммерческая фотография. Владимир Вдовин. Коммерческая фотография. Владимир Вдовин. Коммерческая фотография. Владимир Вдовин.

Важно продемонстрировать стоимость товара, а лучше ее «превысить», произвести WOW-эффект. Необходимо, чтобы по фото человек понял преимущество или выгоду, которую принесет ему товар — удобство, быстроту и так далее. Я стремлюсь к универсальности фотографии, ведь не всегда знаю, где ее будут использовать, каким будет рекламный модуль — вертикальным, горизонтальным, панорамным, квадратным.

Коммерческая фотография. Владимир Вдовин.

— Может ли малый бизнес позволить себе профессиональную коммерческую съемку?

— Да, может. Есть крупные проекты, которые требуют больших затрат на людей, реквизит, оформление локации и так далее. А бывают небольшие заказы. Допустим, нужно предпринимателю отснять печенье. Одна фотография стоит 200 рублей. У него десять видов продукции — бюджет будет 2 тыс. рублей.

— С каким максимальным бюджетом вы работали?

— 600 тыс. рублей за проект. Это был перекидной настенный календарь для компании «Мельник», мы снимали порядка 20 сюжетов с людьми, блюда, пачки с продукцией часть фото пошла на открытки и в буклеты. В эту стоимость входила фотосъемка, подготовка моделей, обработка снимков. Без учета печати, дизайна календаря, гонораров моделей, транспортных расходов.

— Бывает ли так , что вам приходится отговаривать заказчика от первоначальной идеи?

— Больше половины заказчиков приходят и говорят: «Сними красиво». Таким образом они перекладывают на фотографа значительную часть работы, которую должны были провести сами в отделе маркетинга и рекламы. Я от всех требую техзадание. Если его нет, то мы садимся и начинаем обсуждать.

Нужно ведь понимать, как клиент собирается себя продавать с помощью этой фотографии. Где она будет размещаться, какие нужны пропорции, что поместить в кадр, а дизайнер должен подготовить палитру цветов. Есть заказчики, которые подробно все это расписывают и присылают. Когда техзадания нет, приходится участвовать в его составлении, без этого работать нельзя.

Коммерческая фотография. Владимир Вдовин. Коммерческая фотография. Владимир Вдовин. Коммерческая фотография. Владимир Вдовин. Коммерческая фотография. Владимир Вдовин. Коммерческая фотография. Владимир Вдовин.

Для меня клиент всегда прав, но иногда у нас возникает недопонимание. Либо он не может четко сформулитровать задачу, либо я его не слышу и не понимаю, что требуется. В итоге делаю по-своему, а он представлял другое. Это не значит, что я сделал брак, просто не то, что хотелось бы заказчику. В таких ситуациях я переделываю заказ, иду на компромиссы, ухожу в минус. Главное, чтобы заказчик был доволен.

Бывает, что делаю тестовые съемки в двух вариантах: как хочет заказчик и как вижу я за один и тот же бюджет. Становится очевидно, какой из них лучше.

Превратить завод в «конфетку»

— В чем секрет красивой съемки больших предприятий? Далеко не всегда производство выглядит привлекательно.

— Нужна подготовка. Сначала идешь на экскурсию, делаешь контрольные кадры хоть на телефон. Потом пишешь заказчику список: что нужно убрать, передвинуть, где поставить кран-балку.

Почти не бывает так, что ты пришел на завод, а там все готово к съемке. Иногда кадр нужно полностью переделывать: переодевать рабочих, менять одних на других, что-то подкрашивать — станок, например. Есть и технические хитрости, которые помогают неприглядное сделать красивым. Последняя стадия — обработка в фотошопе. Иногда мы перекрашиваем стены, убираем розетки и провода, изменяем цвет неба.

Коммерческая фотография. Владимир Вдовин.

Однажды на съемке я управлял поездами — мне очень понравилось. Снимал тупик сверху, заказчик нагнал туда составов. Я по рации связывался с тем, кто за них отвечал, и по моей просьбе поезда переставляли.

Бывает, что приходится идти на риск — те же взрывные работы хочется снять оригинально, не как все. Для этого надо подойти к ним поближе. А туда даже у больших начальников пропуска нет. Умоляешь чуть ли не на коленях: «Дайте я подойду к взрывнику». Если такое удается, то люди видят, какой опасности ты подвергался, чтобы получить фотографии, проникаются уважением.

При съемках на промышленных объектах все же важно соблюдать технику безопасности. Например, я в первый раз приехал на «Кучуксульфат» в кедах — через неделю подошва отвалилась, ее соль разъела. Хорошо, что с собой была запасная пара обуви. Еще как-то раз во время съемки на заводе я ходил по люкам — потом мне рассказали, что они аварийные. Если температура в доменной печи поднимается, эти люки вырывает. Ходить по ним, разумеется, тоже небезопасно. Лучше уточнять такие моменты заранее, чтобы понимать степень риска.

— В промышленной фотосъемке есть какие-то тенденции?

— Сейчас многим нравится минимализм, хайтек. Сочетание серого, черного и немного красного.

Коммерческая съемка. Владимир Вдовин. Коммерческая фотография. Владимир Вдовин. Коммерческая фотография. Владимир Вдовин. Коммерческая фотография. Владимир Вдовин. Коммерческая фотография. Владимир Вдовин.

— Часто ли заказывают креативную съемку?

— Нет, очень редко. В этой нише у меня есть один постоянный заказчик — компания «Мельник». Они хорошо понимают, как им помогает имиджевая реклама, продвижение бренда, поэтому готовы в это вкладывать. Также есть несколько постоянных заказчиков с небольшими проектами — в основном это календари.

Бывало, что заказчик в качестве примера приносил очень откровенные варианты календарей с обнаженными девушками, я отговаривал. Потому что серьезному бизнесу все-таки нельзя переходить некоторые границы, на мой взгляд.

На съемках для календаря компании «Тонар» с девушками мы покрасили пол в производственном цехе в желтый цвет. Я предложил, убедил рекламщика, а рабочие и начальник цеха смотрели на нас как на безумных. У девушек моделей были желтые платочки, пол тоже было нужно покрасить в желтый, а станок в голубой.

Раньше считалось, что фотограф по-настоящему становится коммерческим, когда снимает первый корпоративный календарь.

Галстук не по размеру

— Какие сложности возникают при съемке людей?

— Мне кажется, за 20 лет работы я стал психологом. Однажды меня попросили сделать фотографии известного алтайского политика. Ему нужны были деловые портреты, а он совсем не любит фотографироваться, раздражается. Сказали, что на съемку у меня есть только час.

Перед встречей я прочитал про этого человека все: день рождения, знак зодиака, где служил, чем увлекается. Выяснилось, что мы с ним родились в один день и у него есть необычное хобби. Минут 40 отведенного времени мы только разговаривали, в конце обнимались как хорошие знакомые. Снимал я всего минут 20.

Когда вышел из кабинета, его подчиненные удивились, что я так долго там находился. Обычно, он всех выгонял через несколько минут. Фотографии получились хорошие, герой расслабился, этого бы не произошло без подготовительной работы.

Еще я всегда смотрю, как человек получался на фото раньше. Если надо, мы едем покупать новую одежду. Она ведь должна подходить человеку и сочетаться с интерьером. Одного высокопоставленного чиновника пришлось два часа убеждать сменить костюм и галстук. Он крупный мужчина, ему не подходил маленький узел у галстука.

На съемку людей я приглашаю стилиста, парикмахера, визажиста. Для производства коммерческой фотографии нужна команда. Необходимо продумать весь цикл. Когда ты не представляешь цепочку целиком или на какой-то стадии возникает ошибка — весь проект не получается.

Коммерческая съемка. Владимир Вдовин.

— А рабочие на заводах охотно участвуют в фотосессиях?

— Нет, их очень сложно уговорить. Заходишь в цех — все работают. Достаешь камеру — идут на перекур. Приходится использовать административный ресурс. Девушки фотографируются с бОльшим желанием, с мужчинами нужно искать общий язык. А когда они включаются в процесс, даже идеи начинают подкидывать.

Часто мы возим с собой моделей. Некоторые компании заранее ставят такое условие. Была забавная история. Для одного известного санатория мы нашли двух моделей — девушку и парня, они изображали отдыхающих, семью. Отсняли их. Спустя какое-то время парень переехал жить в Москву, а санаторий снова заказал съемку. Пришлось менять героя — наша девушка «приехала» в санаторий с новым мужчиной. Потом санаторий заказал фильм — там она уже была с третьим. Тогда же мы нашли ей рыженькую «дочку», а еще «бабушку с дедушкой». В последний раз «всю семью» привезли. Я привлек свою родственницу — она подходила по типажу. Нам очень повезло.

Коммерческая фотография. Владимир Вдовин. Коммерческая фотография. Владимир Вдовин. Коммерческая фотография. Владимир Вдовин.

— В Барнауле нет пожилых моделей?

— Да даже среднего возраста моделей нет, только юные. С парнями попроще стало, они в зал начали ходить, стричься красиво. А вот отыскать девушку лет 30−40 с подходящей для съемок внешностью практически невозможно. Спрос есть, а людей нет.

— Почему так происходит?

— Агентства практически ничего не зарабатывают на местных съемках. Некоторые заказчики понимают, что работа модели должна оплачиваться, а другие говорят — вон возьмите наших «бесплатных» сотрудниц бухгалтерии. Так всегда происходило, и ничего не меняется. Говорят: у нас есть для модели максимум 500 рублей. Кто на такие бюджеты сможет существовать?

Потому агентства зарабатывают на школах и на отправке девушек для работы за рубеж — в Китай, Индию, Корею. Там любят европейскую внешность, модели в основном снимаются для каталогов.

В Барнауле умерли глянцевые журналы. Раньше мне платили за то, что я для них снимал. А теперь на вопрос про гонорар отвечают: мы расскажем, что это вы для нас снимали, подпишем ваше фото. А некоторым вообще предлагают: давайте мы вашего ребенка снимем в рекламе, а вы нам заплатите. Ситуация нелепая.

Раньше я сразу закладывал гонорар модели в проект — хотя бы 3 тыс. рублей, чтобы она свою прическу и макияж оплатила. Ей ведь нужно подготовиться к съемке, а заказчик считает, что ему должны прислать сразу девушку с макияжем, прической, в подходящей одежде, а он ей не заплатит.

Иногда я договариваюсь с моделью о бесплатных съемках, когда это нам одинаково нужно (модели для портфолио) и фотография будет использоваться для внутренних проектов заказчика.

Потеряли цыпленка

— Кого или что сложнее всего снимать?

— Детей и животных. Пример: нужно снять алмазы так, чтобы все грани играли. С одним алмазом работаешь целый день, но это рутина — ты знаешь, как все сделать технически и делаешь.

А попробуй заставить ребенка улыбаться в кадре? Или собаку прыгнуть в нужный момент? Или котенка вылезти откуда-нибудь как тебе надо? На то, чтобы «уговорить» животное позировать, уходит часа по три. С котятами приходится долго играть. Когда они уже почти засыпают от усталости, становятся податливыми, начинаем съемку.

Коммерческая фотография. Владимир Вдовин.

Как-то нам нужно было снять рыжего кота в разных ситуациях, мы понимали, что один кот с этим не справится. Нашли двух похожих. Пока один спал, второй фотографировался, потом их поменяли.

Каких только животных не было у меня в фотостудии — поросята, цыплята, собаки, кошки, змеи, попугаи. Однажды мы потеряли цыпленка в студии, он зашел за кресло. Через несколько часов вышел, когда остальных уже увезли. Вот что с ним было делать? Отдал знакомому, попросил пристроить.

— Сейчас многие предприниматели продвигают бизнес в Instagram и сами для него фотографируют на телефон. Как это влияет на количество заказов у коммерческих фотографов?

— Для меня это самая сложная аудитория сейчас. Люди, которые продвигаются в соцсетях, звонят часто, хотят заказать фотографии. У них большие запросы к визуалу, но денег на реализацию идей нет, они неадекватно оценивают затраты.

Недавно ко мне обратились предприниматели, которые делают домики для котов из натуральной шерсти. Они хотели, чтобы мы провели съемку их продукта в 10 хороших интерьерах с разными породистыми кошками. Когда я им сказал, сколько это будет стоить, сумма их ошарашила. На этом все и закончилось. Люди, которые продают в Instagram, не готовы к серьезным бюджетам.

Коммерческая фотография. Владимир Вдовин.

У меня есть один крупный заказчик, который использует фотографии для сайта и Instagram — турбаза Altay Village. Недавно, появился клиент из малого бизнеса, который собирается продвигаться в этой социальной сети. У нас получилось договориться — пожалуй, первый случай. Подробности рассказывать не могу — коммерческая тайна.

В Барнауле очень много фотографов. Они помогают девушкам, которые развивают шоу-румы, по-дружески. Я тоже это делал — ставил настройки камеры для съемки на улице, им осталось только кнопку нажимать.

— Что вы мечтаете поснимать?

— Проект для какого-нибудь международного бренда — Nike, «Аэрофлот», IKEA. Но это почти нереально для фотографа из Барнаула. Конкуренция на мировом уровне среди фотографов очень большая и требования на порядок выше. Нужно хорошее знание английского языка, отличная техническая оснащенность, открытые визы на въезд в разные страны.

Недавно мне удалось поснимать товар для одного клиента за границей — на Карибском море. Получилось это случайно. Сначала заказчик хотел пройти обучение фотосъемке в моей школе, но ему нужна была предметная съемка, а я ей не обучаю. Через полгода он вернулся и сказал, что хочет заказать фото у меня, предупредил сразу — бюджет небольшой. И добавил: «Если бы у нас было побольше денег, мы бы отправили вас снимать на Карибское море».

Фотограф Владимир Вдовин на съемках. Из архива редакции.

На следующий день супруга подарила мне путевку туда — удивительное совпадение. Я взял с собой изделия клиента и сделал фотографии. Пришлось преодолевать много специфических сложностей — например, договориться с капитаном яхты, чтобы он отвез меня на коралловый риф. Язык я не знал. Опыт был интересный.

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