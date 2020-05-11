Снимки инфекционного госпиталя Минобороны в Сибири с огромной надписью на крыше появились в сети

В Омске практически достроили инфекционный госпиталь Минобороны, который начали возводить в конце марта, сообщает Om1.ru .

Модульный инфекционный центр построили при поддержке Минобороны РФ менее чем за два месяца — начали 20 марта. К строительству привлекли железнодорожные войска.

Центр расположен рядом с Военным клиническим госпиталем № 425. После открытия новое учреждение сможет принять до 100 пациентов.

Пока нет точной информации, кто будет проходить лечение в госпитале — только ли военнослужащие. Предположительно, по обстоятельствам.

Фото госпиталя опубликовали в группе «Аэрокадр ★ Аэросъемка ★ Фотосъемка ★ Видеосъемка» во «ВКонтакте».

В комментариях к записи отмечают, что Минобороны обещает вскоре выпустить видео, которое расскажет, как госпиталь построили в экстремально сжатые сроки.