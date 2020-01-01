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Жизнь

Снимки из иллюминатора самолета. Известный сибирский фотограф поделился классными карточками из путешествий

Мир можно детально рассмотреть и на скорости около 900 км/ч — именно с такой летают современные авиалайнеры, утверждает известный сибирский фотограф Слава Степанов, он же — Gelio.

Фото из иллюминатора.
Фото из иллюминатора.
Слава Степанов, facebook.com/gelionsk

«С высоты 10 км открывается совершенно уникальные виды. Их главное достоинство — ракурс, цвет и масштаб, которые никогда не передать снимками с земли», — считает Слава.

В традиционную подборку по итогам года попали южноафриканские реки, арктические моря, неповторимые природные узоры из гор и озер и города, которые раскрываются совершенно иначе, если посмотреть на них из иллюминатора, пишет Слава.

Да, любопытные авиапутешественники поинтересовались у Славы: «Расскажите, пожалуйста, о секретах выглядывания из форточки. Ни стекла иллюминатора не видно, ни самого иллюминатора».

На что профессионал ответил: «Все просто — либо ближе к носу, либо ближе к хвосту. По чистоте иллюминатора — это уже как повезет».

Больше везения!!! С Новым годом!

Что известно о фотографе

Жителям Алтайского края Слава Степанов известен как автор фотоальбома «Барнаул by Gelio», продающегося в книжных магазинах города. Также новосибирский блогер выпустил набор открыток с видами Барнаула.

С работами фотографа и путешественника Славы Степанова можно ознакомиться в его блоге gelio.livejournal.com.

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