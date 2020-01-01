Снимки из иллюминатора самолета. Известный сибирский фотограф поделился классными карточками из путешествий

«С высоты 10 км открывается совершенно уникальные виды. Их главное достоинство — ракурс, цвет и масштаб, которые никогда не передать снимками с земли», — считает Слава.
В традиционную подборку по итогам года попали южноафриканские реки, арктические моря, неповторимые природные узоры из гор и озер и города, которые раскрываются совершенно иначе, если посмотреть на них из иллюминатора, пишет Слава.
Да, любопытные авиапутешественники поинтересовались у Славы: «Расскажите, пожалуйста, о секретах выглядывания из форточки. Ни стекла иллюминатора не видно, ни самого иллюминатора».
На что профессионал ответил: «Все просто — либо ближе к носу, либо ближе к хвосту. По чистоте иллюминатора — это уже как повезет».
Больше везения!!! С Новым годом!
Что известно о фотографе
Жителям Алтайского края Слава Степанов известен как автор фотоальбома «Барнаул by Gelio», продающегося в книжных магазинах города. Также новосибирский блогер выпустил набор открыток с видами Барнаула.
С работами фотографа и путешественника Славы Степанова можно ознакомиться в его блоге gelio.livejournal.com.