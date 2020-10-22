Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 октября 5°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Более 200 случаев COVID-19 подтвердилось в Алтайском крае за день

За сутки в Алтайском крае подтвердили 203 новых случая коронавируса, у 16 человек заболевание протекает бессимптомно, сообщил региональный оперштаб 22 октября.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
instagram.com/dcak22

В тяжелом состоянии находятся 364 человека, из них 137 на аппаратах ИВЛ. В госпиталях 501 свободная койка.

За день умерло 11 человек, всего количество смертельных случаев составляет 679.

Выздоровело 206 пациентов. С начала пандемии в крае побороли вирус 14 759 человек.

Общее количество заболевших в Алтайском крае на 22 октября — 17 306 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 58,
  • Бийск -23,
  • Заринск — 16,
  • Рубцовск — 13,
  • Целинный район — 8,
  • Кулундинский район — 7,
  • Петропавловский, Благовещенский и Тальменский районы — по 6 заболевших,
  • Новичихинский, Поспелихинский, Первомайский районы — по 5 заболевших,
  • Новоалтайск, Белокуриха, Бийский и Шипуновский районы — 4,
  • Косихинский, Солонешенский и Курьинский районы — по 3 заболевших,
  • Локтевский, Егорьевский, Змеиногорский, ЗАТО Сибирский, Смоленский, Третьяковский, Бурлинский и Быстроистокский районы — по 2 заболевших,
  • Славгород, Тогульский, Хабарский и Немецкий национальны й районы — по одному заболевшему.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость