Более 200 случаев COVID-19 подтвердилось в Алтайском крае за день

За сутки в Алтайском крае подтвердили 203 новых случая коронавируса, у 16 человек заболевание протекает бессимптомно, сообщил региональный оперштаб 22 октября.

В тяжелом состоянии находятся 364 человека, из них 137 на аппаратах ИВЛ. В госпиталях 501 свободная койка.

За день умерло 11 человек, всего количество смертельных случаев составляет 679.

Выздоровело 206 пациентов. С начала пандемии в крае побороли вирус 14 759 человек.

Общее количество заболевших в Алтайском крае на 22 октября — 17 306 человек.

Новые случаи