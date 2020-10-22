Более 200 случаев COVID-19 подтвердилось в Алтайском крае за день

В тяжелом состоянии находятся 364 человека, из них 137 на аппаратах ИВЛ. В госпиталях 501 свободная койка.
За день умерло 11 человек, всего количество смертельных случаев составляет 679.
Выздоровело 206 пациентов. С начала пандемии в крае побороли вирус 14 759 человек.
Общее количество заболевших в Алтайском крае на 22 октября — 17 306 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 58,
- Бийск -23,
- Заринск — 16,
- Рубцовск — 13,
- Целинный район — 8,
- Кулундинский район — 7,
- Петропавловский, Благовещенский и Тальменский районы — по 6 заболевших,
- Новичихинский, Поспелихинский, Первомайский районы — по 5 заболевших,
- Новоалтайск, Белокуриха, Бийский и Шипуновский районы — 4,
- Косихинский, Солонешенский и Курьинский районы — по 3 заболевших,
- Локтевский, Егорьевский, Змеиногорский, ЗАТО Сибирский, Смоленский, Третьяковский, Бурлинский и Быстроистокский районы — по 2 заболевших,
- Славгород, Тогульский, Хабарский и Немецкий национальны й районы — по одному заболевшему.