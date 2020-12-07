Снова 14 человек с коронавирусом умерло в Алтайском крае за день

В тяжелом состоянии в ковидных госпиталях находятся 507 человек, 126 из них подключены к ИВЛ.
Всего от коронавируса в больницах лечатся 2 376 человек, 1 287 пациентов лежат там с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.
1 667 коек в госпиталях свободны.
265 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении, 196 жителей края долечивают вирусную пневмонию на дому.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составляет 27 691 человек, выздоровели всего 24 043, умерло уже 1 208 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 67,
- Бийск — 22,
- Рубцовск — 12,
- Заринский район — 11,
- Алейск — 9,
- Славгород — 7,
- Залесовский район — 6,
- Новоалтайск, Благовещенский, Каменский, Рубцовский районы — по 5 заболевших,
- Кулундинский, Тюменцевский районы — по 4 заболевших,
- Калманский, Ключевской, Косихинский, Поспелихинский, Смоленский, Тогульский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- Курьинский, Локтевский, Новичихинский, Немецкий национальный, Первомайский, Троицкий, Угловский, Хабарский районы — по 2 заболевших,
- Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Михайловский, Павловский, Петропавловский, Родинский, Советский, Суетский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Табунский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.