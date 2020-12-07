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Жизнь

Снова 14 человек с коронавирусом умерло в Алтайском крае за день

220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердилось в Алтайском крае за сутки. Выздоровело 216 пациентов, умерло 14 человек (уже пятый день подряд), сообщили 7 декабря в оперативном штабе.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

В тяжелом состоянии в ковидных госпиталях находятся 507 человек, 126 из них подключены к ИВЛ.

Всего от коронавируса в больницах лечатся 2 376 человек, 1 287 пациентов лежат там с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

1 667 коек в госпиталях свободны.

265 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении, 196 жителей края долечивают вирусную пневмонию на дому.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составляет 27 691 человек, выздоровели всего 24 043, умерло уже 1 208 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 67,
  • Бийск — 22,
  • Рубцовск — 12,
  • Заринский район — 11,
  • Алейск — 9,
  • Славгород — 7,
  • Залесовский район — 6,
  • Новоалтайск, Благовещенский, Каменский, Рубцовский районы — по 5 заболевших,
  • Кулундинский, Тюменцевский районы — по 4 заболевших,
  • Калманский, Ключевской, Косихинский, Поспелихинский, Смоленский, Тогульский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
  • Курьинский, Локтевский, Новичихинский, Немецкий национальный, Первомайский, Троицкий, Угловский, Хабарский районы — по 2 заболевших,
  • Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Михайловский, Павловский, Петропавловский, Родинский, Советский, Суетский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Табунский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.
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