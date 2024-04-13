Снова дождливо. Какая погода будет в Алтайском крае 13 апреля

В Алтайском крае в субботу 13 апреля ожидается порывистый ветер и дожди. О подробностях погоды рассказал гидрометцентр региона.

Погода в Алтайском крае

Ночью в регионе температура составляла -1,-6 гр., по западу до +4гр.

Отмечается, что в северо-западных районах осадки в виде небольшого дождя. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Днем температура может местами достигать +15 гр., в целом она составит +5,+10 гр.

В некоторых районах сохранится небольшой, по северо-западу умеренный дождь. В утренние часы на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный 8-13м/с, местами порывы до 19м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в Барнауле температура составила -1,-3 гр. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный 6-11м/с.

Днем ожидается температура теплее +6,+8 гр. Осадков не ожидается.

Ветер юго-западный 8-13м/с.

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