Снова дождливо. Какая погода будет в Алтайском крае 13 апреля

Погода в Алтайском крае
Ночью в регионе температура составляла -1,-6 гр., по западу до +4гр.
Отмечается, что в северо-западных районах осадки в виде небольшого дождя. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Днем температура может местами достигать +15 гр., в целом она составит +5,+10 гр.
В некоторых районах сохранится небольшой, по северо-западу умеренный дождь. В утренние часы на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный 8-13м/с, местами порывы до 19м/с.
Погода в Барнауле
Ночью в Барнауле температура составила -1,-3 гр. Преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный 6-11м/с.
Днем ожидается температура теплее +6,+8 гр. Осадков не ожидается.
Ветер юго-западный 8-13м/с.
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