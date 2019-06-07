Снова шторм: какой будет погода на выходных в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 8 июня
Ночью температура воздуха составит +8…+13 градусов. На большей части территории дождь, гроза, при грозе местами сильный ливневый дождь, град. Ветер южный, 7−12 м/с, с усилением до 18 м/с, при грозах местами шквалистое усиление ветра до 23 м/с.
Днем ожидается +20…+25 градусов. Осадки и сильный ветер продолжатся.
Погода в Алтайском крае 9 июня
Ночная температура будет +9…+14 градусов. Местами дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы 15- 20 м/с.
Днем +21…+26 градусов. На большей части территории дождь, гроза. Ветер также юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с
Погода в Барнауле 8 июня
Ночью прогнозируют +11…+13 градусов. В начале ночи дождь, гроза, при грозе местами возможен град. Ветер южный, 7−12 м/с, при грозе порывы до 15−20 м/с.
Днем ожидается +21…+23 градуса. Временами дождь, гроза, при грозе местами возможен град. Ветер южный, 7−12 м/с, при грозе порывы до 15−20 м/с.
Погода в Барнауле 9 июня
Ночная температура составит +12…+14 градусов. Временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, при грозе порывы до 17 м/с.
Днем будет +22…+24 градуса. Временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.