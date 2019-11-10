Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок царского алкоголя столетней выдержки

Дайверы подняли со дна Балтийского моря 900 бутылок редкого коньяка и ликера, сообщает Газета.ru со ссылкой на The Local.

Известно, что алкоголь переправлялся из Франции в Российскую империю в 1917 году. Шведский пароход, перевозивший груз российскому царю Николю II, затопила немецкой подводная лодка — алкоголь в то время считался контрабандной продукцией.

Обломки корабля были обнаружены в 1999 году, однако дайверы долгое время не могли добраться до груза. Шведским и исландским дайверам пришлось обединить усилия и потрать несколько лет на подготовку к погружению, чтобы поднять со дна около 600 бутылок коньяка De Haartman & Co и 300 бутылок ликера Benedictine.

Находки имеют историческую ценность. Коньяк, например, больше не производится.