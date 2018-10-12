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Со стихийных свалок в Барнауле вывезли больше 20 машин с мусором

С начала месячника осенней санитарной очистки в Октябрьском районе Барнаула ликвидировали четыре несанкционированные свалки, пишет официальный сайт города.

Уборка мусора в Барнауле.
Уборка мусора в Барнауле.
barnaul.org

Мусор обнаружили на улицах Водопроводная, 109, 40 лет Октября, , Гужтранспортная, 135б и Петра Сухова, 69.

Работы по очистке проводила подрядная организация, мусор убирали восемь единиц техники. Автомобили предоставили различные организации города. На полигон твердо-бытовых отходов со свалок свалок вывезли 11 машин мусора.

Кроме того, частично убрали свалки на Рыночном проезде и между домами № 5а и 7а по проезду 9 Мая. Специалисты собрали и вывезли 23 машины со строительным, бытовым мусором и ветками.

До конца октября планируют убрать еще одну свалку на улице 40 лет Октября, 11а.

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