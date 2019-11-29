Со взрывом первой атомной бомбы сравнили пуск квантового компьютера Google

Google сообщила о создании первого в мире 54-кубитного процессора, способного за 200 секунд решать задачи, которые современным суперкомпьютерам пришлось бы решать 10 тысячелетий.
«Эксперимент по демонстрации квантового превосходства является концептуальным доказательством эффективности квантовых компьютеров. Именно поэтому прорыв Google часто сравнивают с запуском первого спутника или созданием атомной бомбы, и это справедливо», — сказал научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш.
По его словам, ряд теоретических команд высказывали и продолжают высказывать предположения о невозможности функционирования больших искусственных квантовых систем в силу принципиальных физических ограничений, пишет bfm.ru.
«Команда Google экспериментально опровергает это пессимистичное утверждение», — сказал эксперт.
В России
Фонд перспективных исследований объединил ведущие российские научные институты в рамках проекта по созданию квантового компьютера. Программа рассчитана на срок до 2021 года. К этому моменту должен появиться и быть запущен в работу российский 50-кубитный квантовый компьютер.