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Жизнь

«Собачий холод» близко. На Алтае к концу недели похолодает до -35 градусов

Небольшой снег и сильный гололед ожидаются в Алтайском крае в среду, 9 февраля, сообщает региональный Гидрометцентр.

Будет холодно. Морозы.
Будет холодно. Морозы.
кадр из сериал "Игра престолов"

Дневные температуры в крае составят −11…−16 градусов, по югу −5…−10. Ветер северный 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

«В южных районах небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица», — рассказали синоптики.

В Барнауле преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах сильная гололедица.

Температура днем 9 февраля в краевой столице −12…−14 градусов. Ветер северный 2−7 м/с.

Ночью 10 февраля в некоторых районах региона похолодает до -33 градусов, а ночью 11 февраля ожидается -35. Днем будет до -18 и -20 градусов соответственно.

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