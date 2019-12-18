Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 декабря -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Собак, которые воркуют как голуби и умываются лапой, продают в Бийске за 40 тысяч рублей

В Бийске на продажу выставили щенков породы басенджи, отличительной особенностью которой является то, что собаки не умеют лаять, пишет «Бийский рабочий».

Щенки, которые не умеют лаять.
Щенки, которые не умеют лаять.
avito.ru.

В объявлении, которое появилось на сервисе «Авито», говорится, что вместо лая собаки издают звуки, похожие на урчание и голубиное воркование.

Есть у собак и еще одна немаловажная особенность — они умываются лапой, как кошки.

Также они имеют очень активную мимику, от которой на морде остаются морщины.

Отмечается, что собаки этой породы живут во многих королевских домах. Кроме того, их шерсть гипоаллергенная.

За каждого щенка просят 40 тыс. рублей. Продавец подчеркивает, что родители щенков — чемпионы России.

Забрать щенков можно в феврале, но «забронировать» можно уже сейчас.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость