Собак, которые воркуют как голуби и умываются лапой, продают в Бийске за 40 тысяч рублей

В Бийске на продажу выставили щенков породы басенджи, отличительной особенностью которой является то, что собаки не умеют лаять, пишет « Бийский рабочий ».

Щенки, которые не умеют лаять.

В объявлении, которое появилось на сервисе «Авито», говорится, что вместо лая собаки издают звуки, похожие на урчание и голубиное воркование.

Есть у собак и еще одна немаловажная особенность — они умываются лапой, как кошки.

Также они имеют очень активную мимику, от которой на морде остаются морщины.

Отмечается, что собаки этой породы живут во многих королевских домах. Кроме того, их шерсть гипоаллергенная.

За каждого щенка просят 40 тыс. рублей. Продавец подчеркивает, что родители щенков — чемпионы России.

Забрать щенков можно в феврале, но «забронировать» можно уже сейчас.