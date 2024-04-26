Собака родила зеленого щенка. Почему так вышло

Во Флориде у заводчиков собак появился на свет щенок породы золотистый ретривер с необычным окрасом. Как рассказали хозяева, за 17 лет работы с золотистыми ретриверами они никогда не сталкивались с подобным явлением.

Как оказалось, причиной зеленого окраса стал биливердин — зеленый желчный пигмент, который содержится в плаценте. Как правило, через несколько недель, когда шерсть начинает отрастать, необычный окрас пропадает и не представляет опасности для здоровья щенка.

Щенка назвали Шэмрок (четырехлистник) и нашли новый дом. Сейчас ей шесть недель, и ее шерсть уже почти полностью приобрела нормальный цвет.

При рождении Шэмрок была меньше своих братьев и сестер, но это не помешало ей расти полной энергии. Заводчица сообщила, что новые хозяева уже успели полюбить щенка.

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