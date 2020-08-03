Собаки-десантники Ветер и Баста под хриплые крики хозяина искупались в фонтанах Новосибирска

В день Воздушно-десантных войск, 2 августа, в фонтанах поплескались собаки жителя Новосибирска Николая Якуба, пишет НДН.инфо .

Якуб нарядил в тельняшку и берет ВДВ своих собак породы венгерская выжла по кличке Ветер и Баста. Питомцы ездили по городу на велосипеде и искупались в фонтанах.

«Никто кроме нас. За ВДВ вперед. На… давай… давай пацаны… за ВДВ… аааа нормально, давай-давай», — смеется хозяин собак-десантников.



Два кобеля ныряют в фонтаны по команде. К примеру, реагируют на «первый пошел».

Кстати, накануне Баста и Ветер совершили парный прыжок с обрыва под песню «Расплескалась синева».

«Ролик снял в овраге. Песики с первого раза прыгнули. Они полностью доверяют. Трюк закончился смехом и облизыванием моего лица. Собаки сами угорают над всем этим», — отметил Якуб.

Напомним, пока вдвшник Николай со своими собаками веселил горожан, другие десантники перекрыли мост через Обь в Новосибирске, благодаря чему жители города долгое время стояли в пробке.