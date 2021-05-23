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Жизнь

Собаки-ищейки выявляют коронавирус лучше, чем тесты-полоски

Четвероногие лучше диагностируют Covid-19, чем полоски для быстрого тестирования, которые используют в аэропортах, пишет «Нож» со ссылкой на The Guardian.

Собака.
Собака.
pixabay.com

Собаки обнаруживают коронавирус в организме человека с точностью до 97%, его отсутствие — с 91%. При этом тест-полоски ставят позитивный диагноз правильно в 72% случаев, а негативный — в 58%.

То есть, результаты собак сравнимы с ПЦР-тестами. К такому выводу пришли ученые из национальной ветеринарной школой Франции и отделения клинических исследований парижской больницы Некер-Коша.

— Псы тестов, конечно же, не заменят. Животные могут облегчить массовое тестирование в аэропортах, вокзалах и на концертах, а также помочь выявить тех людей, которым следует сделать ПЦР-тест, — отметил профессор Жан-Марк Трелуйе.

Для исследования девять собак обнюхали биоматериал 335 незнакомцев, которые пришли в парижские центры тестирования.

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