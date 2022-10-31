31 октября
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Жизнь

Собаки-улыбаки, полузатмение, не гадкие утята и другое прекрасное в фотоподборке altapress.ru за октябрь

Октябрь выдался не слишком богатым на события, но зато какие они! Одни только соревнования собачек, полузатмение, прилет лебедей, поездка к шаману из Полеводки были очень зрелищными. Убедитесь в этом сами. Фотокорреспонденты altapress.ru Анна Зайкова, Дмитрий Лямзин и Ирина Пергаева поделились яркими снимками уходящего месяца.

Октябрьская фотоподборка altapress.ru.
Октябрьская фотоподборка altapress.ru.
altapress.ru.

Попробуйте посчитать лебедей и «хороших мальчиков». Не вышло? И мы сбились со счета, не знаем, сколько ими любуемся.

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