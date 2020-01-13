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14 января
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Жизнь

Собаки умирают от страха: россияне попросили Путина запретить петарды

К президенту РФ, председателю правительства и спикеру Госдумы обращена петиция, размещенная на платформе Change.org. В ней говорится, что от взрывов петард в РФ постоянно страдают не только люди, но и животные.

Взрыв петард.
Взрыв петард.
Скриншот с видео на канале "Город55 Омск" в youtube.com

Спутники применения этих пиротехнических средств ради развлечения — испуг, травмы, сердечные приступы, ожоги, увечья и даже летальные исходы, говорится в тексте петиции.

Авторы петиции просят запретить ввоз, производство, продажу и использование петард на территории России. По их словам, резкие взрывы пугают домашних животных.

Взрывы пиротехники вызывают сильную нагрузку на барабанные перепонки и причиняют боль питомцам, пишет «Росбалт».

Собаки срываются с поводков и убегают от своих хозяев, многие получают сердечные приступы, теряют слух и даже умирают от страха.

На данный момент петицию подписали уже более 75 тыс. человек.

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