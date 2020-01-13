Собаки умирают от страха: россияне попросили Путина запретить петарды

Спутники применения этих пиротехнических средств ради развлечения — испуг, травмы, сердечные приступы, ожоги, увечья и даже летальные исходы, говорится в тексте петиции.
Авторы петиции просят запретить ввоз, производство, продажу и использование петард на территории России. По их словам, резкие взрывы пугают домашних животных.
Взрывы пиротехники вызывают сильную нагрузку на барабанные перепонки и причиняют боль питомцам, пишет «Росбалт».
Собаки срываются с поводков и убегают от своих хозяев, многие получают сердечные приступы, теряют слух и даже умирают от страха.
На данный момент петицию подписали уже более 75 тыс. человек.