Собакодраконы и молельные барабаны. Фоторепортаж altapress.ru из самого крупного буддийского монастыря в России

Крыши-пагоды, бритоголовые монахи в красных одеяниях, безустанно читающие мантры, нетленное тело мудреца, собакодраконы, охраняющие вход в храм, — оказывается, это все есть не только в восточном кино, но и практически по соседству. По пути в Монголию altapress.ru побывал в бурятском Иволгинском дацане — не только культовом, но и очень красивом месте.

Этот крупнейший в России буддийский монастырь-университет находится примерно в 40 км от центра Улан-Удэ, в селе Верхняя Иволга. В переводе с тибетского языка его название звучит так: «Обитель совершенного колеса учения, горы, приумножающей добродетели Тушиты».

Дацан стал первым после многолетнего запрета на буддийские обряды. Сначала заложили храм по майскому постановлению 1945 года. Тогда это был деревянный дом.

Сейчас Иволгинский дацан разросся до большого монастыря с десятком храмов — и продолжает расширяться до сих пор.

Сердце монастыря — дворец-храм для священной реликвии — нетленного тела хамбо-ламы Даши Итигэлова, согласно учению, ушедшего в нирвану еще в 1927 году. С этого времени он сидит в позе лотоса.

Ученые не сомневаются в том, что Итигэлов мертв: средняя температура тела — 18−23 градусов. Однако выясняется, почему суставы могут гнуться, а кожа, без признаков гниения, впитывает и отдает влагу. Посмотреть на чудо туристам предлагают за 300 рублей — это стоимость входа в дворец-храм.

Иволгинский дацан. Екатерина Карзова.

Посещение монастыря, кстати, бесплатно. Можно беспрепятственно гулять по территории и заходить в остальные храмы. Например, в одно из самых красивых зданий в комплексе — Дуган Зеленой Тары. Считается, что если начитывать ее мантру, можно победить всех демонов и исполнить желания.

А за экскурсию по территории визитно-информационный центр дацана может попросить 500 рублей с человека.

Фотографировать внутри культовых сооружений строго запрещено. Жаль: помещения, кажутся, более цветастыми, чем фасады: даже с потолков свисает разноцветная тканевая бахрома. Посетители входят с левой стороны, снимая шапки. Можно сесть на скамью и помолиться, а можно, пройдя круг мимо фигурок богов, тлеющих благовоний и читающих мантры монахов, выйти с другой стороны.

Кроме храмов на территории дацана есть служебные помещения и жилища монахов — выглядят как классические сибирские деревянные дома. Неожиданный контраст изящных пагод и резных наличников.

Иволгинский дацан. Екатерина Карзова.

То тут, то там расставленны молельные колеса хурдэ — буддисты крутят этот валик на оси с мантрами внутри. Есть и субурганы — белые ступы, символически связанные с жизнью Будды. Говорят, они обладают силой добра и помогают людям.

На выходе из монастыря можно наткнуться на торговые лавочки, где есть все: от благовоний и фигурок богов до носков и почтовых открыток.

Иволгинский дацан. Екатерина Карзова.

Из Улан-Удэ в дацан можно добраться на автобусе с пересадкой в селе Иволгинск. Проезд в одну сторону обойдется примерно в 120 рублей. Около 1 тыс. рублей стоит поездка на такси из центра города.