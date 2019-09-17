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Жизнь

Шнуров, Собчак, и другие звезды поддержали осужденного Павла Устинова

Российские актеры и звезды шоу-бизнеса массово поддержали осужденного на 3,5 года колонии 24-летнего Павла Устинова. Флешмоб в поддержку актера запустили в Instagram.

Павел Устинов.
Павел Устинов.
https://www.instagram.com/ustinovpaul/

К акции в соцсетях уже присоединились Ксения Собчак, Данила Козловский, Максим Галкин, Александр Петров, Елизавета Боярская, Кристина Асмус, Ирина Горбачева и другие звезды.

Сергей Шнуров тоже присоединился к флешмобу в своей привычной манере — написал стихи. Но без матов. «Вы в своём уме? Комон?» — так музыкант обратился к некой «прокурорше».

Напомним, Тверской районный суд Москвы приговорил 24-летнего актера Павла Устинова к трем с половиной годам колонии за применение насилия в отношении представителя власти во время несогласованной акции протеста 3 августа. Версии следствия и осужденного разнятся.

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