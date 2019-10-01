Собчак прокомментировала сообщения о шоу с ее участием на Первом канале

Журналистка Ксения Собчак заявила, что не знает, почему программа с ее участием не вышла в эфир, однако отметила, что причины «не лежат в финансовой плоскости», сообщает РБК.

Источник агентства опровергает информацию об остановке проекта. Собчак утверждает, что не знает о дальнейшей судьбе программы.

«Причины, почему проект с моим участием до сих пор не вышел в эфире „Первого канала“, мне неизвестны. Но совершенно точно они никак не связаны с вознаграждением за мою работу в качестве ведущей. Обо всех финансовых условиях мы с руководством „Первого канала“ давно договорились», — рассказала Собчак.

Первый канал анонсировал выход нового шоу с Ксенией Собчак. Название проекта и другие подробности не сообщались: «Привет, Андрей! Он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться!». Ксения Собчак. Скоро на Первом".

«Фонтанка», Baza и радиостанция «Говорит Москва» сообщали, что Собчак станет ведущей «Пусть говорят».

Программу «Пусть говорят» с 2005 по 2017 год вел Андрей Малахов. В 2017 году он перешел на «Россию 1», где стал ведущим шоу «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». После ухода Малахова «Пусть говорят» начал вести Дмитрий Борисов, пишет polit.ru.

Собчак баллотировалась на пост президента России в 2018 году и заняла четвертое место. В мае она стала одним из генеральных продюсеров телеканала «Супер». У телеведущей есть шоу на YouTube, в котором берет интервью у звезд шоу-бизнеса.

Долгое время Собчак была «отлучена» от эфиров на федеральных телеканалов. Многие развлекательные программы, где она была бессменной ведущей, отказались от услуг Ксении. Возможно, из-за того, что Собчак с 2011 года заняла активную политическую позицию, не совпадающую с настроением власти. Точнее — «ушла» в оппозицию. Во всяком случае, тогда.

«Мы все знаем, против чего мы, а теперь мы должны очень быстро сформировать наше „за“. <…>Мы за судебную реформу, за свободные СМИ, за обширную политическую реформу», — заявляла Собчак на митинге в 2012 году.

Обыски в домах Собчак, Навального, Удальцовых, Яшина провели в июне 2012 года следователи в Москве в рамках уголовного дела о массовых беспорядках на Болотной площади. После этого Собчак заявила: «"Я никогда не думала, что мы вернемся в страну таких репрессий».