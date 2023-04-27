Собчак прокомментировала задержание «королевы марафонов» Елены Блиновской

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что все задержания крупных блогеров являются «звеньями одной цепи». По ее словам, из них государство планирует сделать «агитбазу».

«Есть мнение, что все это, на самом деле, делается для того, чтобы заставить этих очевидных инста-ломов к 2024 году быть прокремлевскими», — поделилась мнением телеведущая.

Напомним, что блогершу Елену Блиновскую задержали рано утром 27 апреля. Ее обвиняют в неуплате налогов.

Ранее Блиновскую поймали при попытке пересечь государственную границу.