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Жизнь

Собчак сообщила, что Ивлеева уехала заграницу. Та в ответ сняла видео из Санкт-Петербурга

Ксения Собчак в одном из своих Telegram-каналов сообщила, что Ивлеева уехала заграницу.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
Скриншот из видео "Осторожно:новости"

Собчак ссылалась на двух адвокатов, которые якобы знали о том, что Ивлеева собирается в Дубаи. По их словам, она покинула страну.

Однако Настя Ивлеева в тот же день опубликовала видео из Санкт-Петербурга, в котором рассказала, что проводить новогодние каникулы с семьей. Собчак написала, что не знает, радоваться или огорчиться этой новости.

Напомним, Настя Ивлеева попала "под прицелы" правоохранителей после "голой вечеринки". Ксения Собчак тоже там была. Журналистка потеряла более 15 млн рублей из-за своего появления.

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